2019-10-28T14:30:23+03:00
Общество

С рассветом вас, винно-водочные: на Кубани увеличивают срок продажи алкоголя

Если инициативу губернатора одобрят депутаты, то магазины будут работать с 8 утра до 23 часов вечера
Евгения ОСТРАЯ
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Теперь слово за депутатами. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяТеперь слово за депутатами. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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«Шампанское по утрам пьют либо аристократы, либо дегенераты...», - сказал Анатолий Папанов в роли Лелика из «Бриллиантовой руки» и смачно приложился к фигурной фирменной бутылочке зеленого стекла. С тех пор снобизм одних перестал быть высмеиваемым, а недоумство других теперь - скорее частная проблема, чем государственная.

При этом в самом винном в стране — Краснодарском — крае вино-водочные магазины продолжают работать по самым жестким правилам. От таких рамок давно отошли в соседних Ростовской и Волгоградской областях. В Крыму тоже сняли замки с винных магазинов с утра и до позднего вечера.

С предложением взвесить все «за» и «против» к депутатскому корпусу Законодательного Собрания обратилcя губернатор Краснодарского края. По мнению Вениамина Кондратьева, увеличение времени продажи спиртного на Кубани даст возможность бороться с суррогатом. Но более всего, инициаторы надеются, что изменение графика работы винно-водочных магазинов приведет к росту налоговых и акцизных сборов в бюджет.

Кроме того, кубанский производитель качественного напитка давно жаждет поддержки властей.

Сейчас алкоголь в крае официально продается с 11:00 до 22:00 часов. А по новым правилам предлагают торговать им с 08:00 до 23:00.

Этой зимой впервые во властных кабинетах заговорили о том, чтобы всерьез пересмотреть график работы винно-водочных витрин.

- У нас пока нет никакого официального законопроекта, о который бы стоило всерьез ломать копья, - поясняли «КП» - Кубань» в аппарате вице-спикера ЗСК Сергея Алтухова в феврале. Именно из инстаграма этого народного избранника стало известно, над чем работают сейчас в краевой думе. - Но мы, действительно, обсуждаем такую возможность. Изучаем опыт других регионов.

Теперь такой документ есть.

- На основании статьи 55 Устава Краснодарского края в качестве законодательной инициативы вносится проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Краснодарского края «Об установлении ограничений в сфере продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков»», - гласит бумага, адресованная главой региона Вениамином Кондратьевым председателю Заксобрания Кубани Юрию Бурлачко.

МНЕНИЯ ЗА И ПРОТИВ

С одной стороны, полицейская статистика говорит о том, что ограничения продажи алкоголя в регионе стимулирует торговать неликвидом. Административные протоколы, в том числе и по поводу нарушения времени продажи спиртного, исчисляются тысячами. А объем изъятого алкоголя в 2018 году равен 1 млн 153-м тысячам литров.

Но в то же время есть и другая статистика. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пить россияне стали меньше.

- На 3,5 литра меньше, чем 10 лет назад, - свидетельствуют официальные цифры. Правда, они касаются лишь легального спиртного. Употребленный же неликвид подсчитать невозможно.

Что же до рейтингов самых пьющих регионов страны, то Краснодарский край считается «трезвенником».

- На Кубани показатели алкоголизации, алкогольной смертности и преступности, а также объемов продажи водки и пива являются по стране одними из самых низких, - говорят в организации «Трезвая Россия», которая совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» составила «Национальный рейтинг трезвости».

И это заслуга в том числе местного антиалкогольного законодательства, говорят эксперты.

Не ухудшит ли рейтинг нововведение, когда купить спиртное можно будет рано утром и поздно вечером? В любом случае, прежде чем принять поправки в закон, депутаты обещают сначала хорошо все обдумать.

КСТАТИ

Против чачи есть приемы

В поддержку продления время торговли спиртным активно выступают кубанские производители. Они просят поддержать «добропорядочных виноделов» и уверены, что необходимо прививать гражданам культуру пития, а не вешать замки на винные магазины.

- К тому же и с так называемым «домашним» вином и чачей, которое бадяжат на каждом пляже курортов Краснодарского края, пора уже покончить, - говорят в Ассоциации кубанских производителей вина. - Это же имидж региона, куда съезжаются туристы со всей страны!

И с этим трудно не согласиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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