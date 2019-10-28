В Краснодаре сносят киоски на улице 40 лет Победы

В воскресенье в Краснодаре на улице 40 лет Победы работала спецтехника. Люди в спецодежде стерли из пестрого городского пейзажа в квартале между улицами 1 Мая и Российской три киоска. Зато появилась новая остановка.

- Все демонтированные киоски находились здесь незаконно, - сообщают в администрации краевого центра. – Это подтверждено соответствующими решениями суда, которые вступили в законную силу.

Павильоны демонтировали после решения суда Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

В мэрии не первый год ведут борьбу с нелегальными павильонами и киосками, представители муниципалитета добиваются их сноса в судах. За последние два года под нож пошли 375 таких объектов, только в этом году в списке более 300.

Однако не все горожане разделяют стремления властей. Жители района улицы 40 лет Победы говорят, что были постоянными клиентами снесенных киосков.

- В одном из ларьков продавали вкуснейшие булки с хлебозавода. Продавщицы всегда встречали с улыбкой... Стояла очередь. Покупатели ждали, когда будет завоз свежей продукции. А в крайнем ларьке работал мастер-обувщик армянин, трудяга. Я чинил у него обувь. Я так, думаю, что это самые незаконные строения в нашем городе... И Краснодар, возможно, больше приобрел, чем потерял, - иронично замечает на своей странице в Facebook Константин Канарев. – То, что город чистит базарное прошлое - хорошо. Вопрос только один - что получили взамен люди, которые работали в ларьках?

Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

В администрации говорят, что любой предприниматель может участвовать в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов и по его итогам получить место на законных основаниях.

А до конца года, вероятно, «длинные ковши» все чаще будут появляться на улицах.

- Весь этот пятачок продолжим расчищать. До конца года северо-восточной части Краснодара, и в особенности Калининскому сельскому поселению, повышенное внимание управления торговли и специалистов муниципального контроля, - рассказал помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

По его данным, в городе насчитывается порядка 10 тысяч незаконных гаражей и не менее 300 торговых точек. Их снесут, если, конечно, муниципалитет отстоит свое право на эту землю в суде.