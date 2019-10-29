Россиянку, находившуюся под защитой соцслужб Испании, зарезал муж

Маленький курортный городок Дения на севере испанской Коста-Бланки всколыхнуло жестокое убийство россиянки Елены Велес. 21 октября в полицию позвонила 11-летняя девочка. Она кричала в трубку, что ее мама убита, а отчим - Роман Чернов - сидит на кухне в окровавленной майке.

Так трагически закончился роман между двумя жителями Новороссийска, уехавшими за счастьем в Испанию.

- Жуткие женские крики раздались около половины пятого утра, - рассказывают испанским журналистам соседи убитой Елены. - Девочка кричала: «Нас убивают!», а потом мы услышали вой полицейских сирен.

Женщина три года жила в ИспанииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Личная жизнь 44-летней Елены Велес в родном Новороссийске не очень складывалась. Но несколько лет назад она познакомилась с Романом. Мужчина был на 10 лет старше, но до сих пор семьей не обзавелся. Зато настойчиво звал женщину уехать с ним в Испанию — там море теплее, в сезон заработать можно неплохо. Он к тому времени свободно жил в Дении около 20 лет, говорил и вел себя, как настоящий испанский мачо. Шансов не влюбиться в Романа у Елены не было. Оставив работу, пожилую маму и старшего сына в Новороссийске, она полетела за своим испанским счастьем.

Роман позвал ее жить в ДениюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но совместный быт с Романом превратился в сущий ад. Мужчина прикладывался к бутылке, а новая семья только раздражала. Так они с трудом прожили вместе год. Правда, благодаря испанскому гражданству Романа, Елене удалось устроить дочь в школу. Через полгода девочка уже свободно общалась на испанском. Знание языка давало ей еще большие перспективы.

- Хорошая женщина. Добрая девочка у нее. Ходила на драмкружок, - говорят о Елене соседи.

После одной из выходок Романа Чернова полиция Дении взяла его на карандаш.

- На Рождество он сильно избил Елену Велес и угрожал ее дочери, - звучит в сводках.

В Новороссийске у Лены остались мама, сын и братФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лену тогда увезли в больницу в черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Ее испанско-русского мужа - в участок. После этого суд патриархального городка постановил Роману Чернову навсегда соблюдать дистанцию. Подходить к Елене или ее дочери ближе 300 метров он не мог. Кроме того, Елену включили в список жертв семейного насилия, находящимися под охраной местных властей.

- Елене был присужден статус жертвы среднего класса опасности. Ее снабдили специальным тревожным прямым телефоном с полицией, - говорят в мэрии Дении.

Елена жила в квартире на втором этаже. Роман залез по стремянке в окно, чтобы убить ее. Фото: telecinco.es

К слову, квартира Романа, где они вместе жили, тоже отошла Елене. На ее руках была несовершеннолетняя дочь, а семейный тиран мешал ее воспитанию. Однако от рук Романа это ее не спасло. Полицейские нашли тревожный телефон у тела погибшей женщины, воспользоваться им она просто не успела.

По словам соседей, Роман приказал приемной дочери звонить в полицию, а сам сел ждать своей участи у тела жертвы. Ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Примечательно, что после того, как новость об убийстве подопечной социальных служб города стала известна, власти Дении решили созвать срочное собрание. Правительству региона поручено разобраться, где экстренные службы, которым доверили защиту женщины, дали сбой.

Роман сам сдался полиции

- Система потерпела неудачу? - призвал найти ответ на главный вопрос в деле россиянки Елены Велес замправительства провинции Аликанте Арасели Побладор.

Кстати, власти Новороссийска тоже не остались безучастными к судьбе несовершеннолетней дочери Елены Велес.

- Мы готовы выступить с ходатайством и обратиться в соответствующие министерства Краснодарского края, чтобы они, в свою очередь, сделали серию необходимых запросов в посольства России и Испании, — цитирует начальника городского управления по делам несовершеннолетних Евгения Титкова газета «Новороссийский рабочий».

Семья старшего брата Елены Велес уже вызвалась забрать девочку к себе.