День народного единства 2019 в Краснодаре: программа мероприятий

День народного единства 2019 в Краснодаре отметят 4 ноября. По такому случаю в столице Кубани пройдут праздничные мероприятия. Программа гуляний насыщенная. В каждом парке города днем выступят творческие коллективы, а вечером кубанцев ждет большой праздничный концерт.

В День народного единства 2019 в Краснодаре развернется ярмарка продовольственных товаров. Она будет работать весь день, 4 ноября, на площади им. А.С. Пушкина. Здесь можно будет не только купить кубанские продукты, но и попробовать их. В каждом подворье обещают устроить дегустации. Откроется ярмарка в 10:00.

А в 12:00 здесь же, на площади, откроется выставка Центра национальных культур.

В 12:00 на главной улице Краснодара - Красной, заработают интерактивные зоны. Местные творческие коллективы будут петь, танцевать и поздравлять кубанцев с Днем народного единства.

В 12:00 на Казачьей площади откроется выставка декоративно-прикладного искусства. Тут можно будет купить различные украшения, обереги, поделки.

В 16:00 на сцене, которую установят на Пушкинкой площади, начнется праздничный концерт. На нем сначала выступят местные артисты, а потом на сцену выйдут звезды российской эстрады - NATAN, AM-CHI и Миша Марвин.

Концерт продлится три часа и уже в 19:00 закончится фейерверком. Вход на концерт - бесплатный.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Новороссийске пройдет массовый флешмоб

В Новороссийске 4 ноября тоже пройдут праздничные мероприятия. Гулять горожане будут с 12:00 до 16:00 на Аллее по улице Советов, и на площади Морского вокзала с 11:00 до 19:00. В городе пройдут мастер-классы и состоится массовый флешмоб «Россия объединяет». Так же выступят оркестр Новороссийской Военно-морской базы и Муниципальный духовой оркестр. Подробная афиша гуляний в Новороссийске.

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Что мы отмечаем в День народного единства 2019?

С ноябрьскими праздниками у многих из нас в голове сплошная путаница. Что вполне объяснимо: десятилетиями народ ходил на парады 7 ноября. Потом День Октябрьской революции сделали просто памятной датой и переименовали в День примирения и согласия. А потом в России ввели еще один праздник - День народного единства. Он отмечается 4 ноября, считается нерабочим днем, и именно о нем пойдет речь дальше. Что мы отмечаем в День народного единства 2019? (продолжение)