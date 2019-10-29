«КраСава» в «Краснодаре»: о недостатках Галицкого, машине Шапи, агенте Игнатьева, мечтах Уткина и Сафонова

Автор футбольного блога «КраСава» Евгений Савин посетил футбольный клуб «Краснодар» и посвятил свой выпуск «золотой» молодежи «быков». Он пообщался с тренером команды Мурадом Мусаевым, игроками Даниилом Уткиным, Матвеем Сафоновым, Магомед-Шапи Сулеймановым и Иваном Игнатьевым.

20-летний Даня Уткин в 2016-м году вошел в список самых талантливых молодых игроков мира. Теперь он игрок основной команды и автор двух голов в нынешнем сезоне. Даниил рассказал, что родился в Ростовской области и занимался в академии имени Понедельника.

- Оттуда мой тренер ушел в «Краснодар», главный тренер тоже потом перешел. Мы узнали, что они там, приехали посмотреть – и я сказал родителям: «Все, хочу здесь играть», – рассказывает Уткин.

Даниил провел Евгению Савину экскурсию по базе «Краснодара». Здесь большое внимание уделяют восстановительным процедурам – есть бассейны, массажные ванны, баня, два спортзала, барокамеры и многое другое.

- База «Манчестер Сити» курит в сторонке! – восхитился Савин.

Даниил Уткин признался, что переписывается с однофамильцем Василием Уткиным и рассказал, что в его телефоне нет номера президента клуба Сергея Галицкого. Молодой футболист добавил, что был бы счастлив всю карьеру провести в «Краснодаре».

- Сначала надо выиграть все с «Краснодаром», а потом дальше думать, - говорит Даниил.

«НАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ»

24 часа с ШАПИ / ИГНАТЬЕВЫМ / САФОНОВЫМ / УТКИНЫМ / МУСАЕВЫМ.КраСава в Краснодаре

Магомед-Шапи Сулеманов и Иван Игнатьев лучшие друзья. Они рассказали, что в прошлом сезоне, когда клуб им предложил новые контракты, им не понравилось отношение.

- Дело было не в деньгах, а в отношении. Мы доказывали, постоянно забивали важные голы. К нам приходят с таким предложением. Мы не понимали, почему именно так, - сказал Шапи. – Нас все устраивало.

- Это их инициатива была продлить контракт, - добавил Игнатьев.

Шапи рассказал, что общался с агентами Аланом Агузаровым и Марко Трабукки.

- С Аланом по-человечески друг другу понравились. А подписал или нет, пускай остается загадкой, - говорит футболист.

При этом он отверг слухи о том, что сотрудничество с Агузаровым открывает двери в сборную России.

— Да хоть с самим Черчесовым контракт подпиши, но если ты не готов — не будешь там играть. Это бред! Люди всегда будут что-то говорить, - сказал Сулейманов и опроверг, что ему «скашивали» возраст, чтобы он мог играть за команды младшего возраста.

И Шапи и Игнатьев мечтают в будущем играть в Европе.

– Я собираюсь продолжать играть за «Краснодар». Если бы президетн сказал, что не против, чтобы я перешел в «Зенит», что за меня дают хорошие деньги, то, скорее всего, я бы перешел. Но если только президент сказал бы, что не против, - прокомментировал Игнатьев интерес к нему со стороны «Зенита».

А Шапи интересовалась дортмундская «Боруссия».

- Я с руководством этого не обсуждал, – ответил Сулейманов. – Если бы было это предложение, может быть, сказали бы мне.

Информацию об интересе «Боруссии» в Шапи подтвердил тренер команды Мурад Мусаев.

- Мы были в Швейцарии и где-то случайно увиделись с представителями «Боруссии». Они сказали, что клуб следит за Шапи и может ли мы его продать. Но мы не готовы, - сказал тренер.

Сулейманов ездит на «Мерседесе» с двигателем мощностью 750 лошадиных сил, футболист говорит, что купил его за 4 миллиона рублей, а Игнатьев – на BMW, которую тюнинговал самостоятельно.

Кстати, Иван Игнатьев встречается с дочерью тренера «Ростова» Михаила Осинова.

«В ФУТБОЛ ПОПАЛ ИЗ-ЗА РОСТА ОТЦА»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сын баскетбольного тренера молодежной команды «Локомотива-Кубани» Евгения Сафонова.

- Я футболом вообще не увлекался, ходил на плавание, все дела. И просто на урок приходят люди в спортивных костюмах со значком клуба. Говорят, мол, ребята, у нас открывается секция, тренировки. Спросили, кто самый быстрый в классе и у кого самый высокий папа. Я по второму критерию и прошел, - рассказал Матвей Сафонов.

Вратарь говорит, что не собирается покидать «Краснодар», хотя было предложение от итальянской «Фиорентины». Матвей уверен, что деньги не главное и он должен помочь «Краснодару» стать топ-клубом, а не стремиться перейти в другую команду.

- Я благодарен клубу и хочу отплатить ему тем же, что он для меня сделал. Если я буду играть лучше, стабильнее, больше, то мы без проблем подпишем новый контракт. Сейчас деньги не главное. Деньги главное, когда тебе 30, у тебя нет интереса к футболу и ты играешь, потому что это твоя работа. Тогда вопросов нет, - рассуждает Сафонов.

«ГАЛИЦКИЙ ЧЕМПИОН МИРА В СПОРЕ»

Мурад Мусаев рассказал, что в июне поступает на получение тренерской лицензии Pro, после чего сможет полноценно исполнять роль главного тренера.

– Ни один тренер не может работать вечно. Какие бы у нас ни были отношения с Сергеем Николаевичем, все определяет результат. Если нет результата, нет качества – в этом виноват тренер. Сегодня ты самый лучший молодой тренер, а завтра проиграл несколько игр и все напишут, что мы ошиблись. У меня всегда хватит смелости признать свои ошибки и сказать, если я где-то не справился, - ответил Мусаев на вопрос о том, когда он сможет сам подать в отставку.

Он рассказал, что нетерпеливость – недостаток Сергея Галицкого. Сразу после финального свистка он уже задается вопросами о следующем матче. При этом за два дня до игр он перестает звонить и разговаривать с Мусаевым.

- У него нет желания всем тотально тут управлять. В этом плане у меня развязаны руки, он знает черту, и в этих вещах он очень аккуратен, — добавил Мусаев.

Сергей Галицкий любит спорить и имеет точку зрения на любую тему – от качества газона до питания футболистов.

– Мы спорим постоянно, но он, наверное, чемпион мира в споре. Если он будет отстаивать свою точку зрения, его никто не переспорит. Но я не любитель спора ради спора. Я говорю свои аргументы, он говорит свои аргументы, проходит какое-то время – и мы видим, кто прав. Если он не прав, он скажет: «Я не прав». Но если прав, то двадцать раз потом скажет: «Мурад, я же тебе говорил».

Зашла речь и о скандале с Павлом Мамаевым. Мурад Мусаев рассказал, что этот случай был не первым и тренер очень расстроен случившимся.

- Я относился к нему с большим уважением, много разговаривали. Он такой уличный пацан – что думает, то и говорит. Когда я пришел, он одним из первых подошел и сказал: «Олегович, на меня можете рассчитывать, я буду работать, доказывать». И он это действительно делал, провел удачный сезон. Сейчас он вышел и говорит, что у него нет обид на «Краснодар» – это правильно. Я очень расстроен, что так произошло, - поделился Мусаев.

Тренер «Краснодара» рассказал, что клуб хочет, чтобы у воспитанников академии не было агентов и молодые футболисты не были засыпаны деньгами.

- Мы не хотим, чтобы ребятам кто-то пудрил голову. Зачем тебе агент, если клуб хочет, чтобы ты был здесь чуть ли не всю свою карьеру? – говорит специалист.

Мурад Мусаев сказал, что все его мечты связаны только с «Краснодаром».