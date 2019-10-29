Куда вложить деньги в 2019 году

Деньги должны работать. Об этом знает каждый. Только далеко не все понимают, что это значит. Точнее, понимают по-разному. Кто-то покупает валюту и хранит ее дома. Кто-то думает, что банковского депозита достаточно. Другие же инвестируют в свой или чужой бизнес, покупают ценные бумаги и богатеют в геометрической прогрессии.

Как раз о том, куда стоит вложить деньги в 2019 году, чтоб они действительно работали и поговорим.

ВОПРОСЫ К СЕБЕ

Прежде, чем идти договариваться с банкирами или брокерами, нужно для себя прояснить несколько пунктов. Во-первых, необходимо определиться с суммой инвестиций. Во-вторых, решить на какой срок. Далее определяем ожидаемый результат по доходности, уровень приемлемых рисков, время, которое инвестор готов тратить на контроль и управление своими инвестициями.

Об этом подробнее. Начнем с суммы. От нее зависит набор того, куда пойдут вложения. Например, имея 30 тысяч рублей, в рынок недвижимости не зайти. Зато можно начать с банковских продуктов, а потом перейти на рынок ценных бумаг.

Что касается сроков вложений. Если вы намерены получать большую прибыль, то и заниматься этим делом нужно будет серьезно, тратить много времени.

Сколько мы хотим получить в итоге, это понятно. Нам нужен максимум. Если смотреть реально, то банковские депозиты обычно приносят доход 6-7%, а потому неспособны сохранить деньги даже от реальной инфляции. Акции – инструмент более доходный, но требуют специальных знаний и помощи тех, кто знает.

Риски. Их никто не хочет, но он неизбежны. Мы только можем их минимизировать. Самый простой способ: разделение вложений. На примере валюты это выглядит как покупка рублей, долларов и евро. При проседании одной валюты остальные компенсируют. А если даже будет какой-то обвал, вы потеряете лишь часть, а не все.

КУДА ВКЛАДЫВАТЬ

Этот вопрос волнует людей по всему миру уже очень давно. Давайте опираться на самые популярные каналы. Банк, недвижимость, ценные бумаги. Стоит понимать, что у каждого из них есть ряд стандартных параметров: банки менее доходны, недвижимость дорога, бизнес требует постоянного контроля, а для грамотной работы с акциями необходимо обладать знаниями.

Последний вариант предполагает наибольшую потенциальную прибыль. Правда, нужны знания и умения, а также определенный капитал. Акции и облигации стоят по-разному. Какая-то акция стоит 500 рублей, а какая-то 100 тысяч.

И это только малая часть тех каналов инвестирования, которые сейчас есть. Поэтому существуют общества, которые в своей деятельности используют комбинируют несколько вариантов. Они преследуют несколько целей. Во-первых, увеличить сумму инвестирования, чтобы на выходе иметь более высокий процент, во-вторых, уменьшают риски финансовых потер.

Например, можно воспользоваться программами ПО «Потребительское Общество Национального Развития», которое осуществляет прием сбережений через сеть офисов «Вашего Финансового помощника» на основании агентского договора. «Потребительское Общество Национального Развития» само выбирает наиболее привлекательные проекты, и клиент не испытывает затруднений. Тем более, что оно застраховало свои финансовые риски в одной из крупнейших страховых компаний «Орбита», ведущей деятельность на рынке страховых услуг с 1992 года.

Сегодня можно открыть такие вкладыФото: Архив "КП"

Таким образом мы имеем целый спектр возможностей для вложения денег, но всегда стоит помнить о самом главном правиле: нельзя складывать все яйца в одну корзину.