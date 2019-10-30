Внимание, объезд: Какие дороги отремонтируют в Краснодаре в 2020 году

В 2020-м году продолжится большой ремонт краснодарских улиц. В планах обновить 69 участков общей протяженностью 73,8 километра.

- Свои пожелания по проведению ремонта жители могут передавать в администрации внутригородских округов. Именно там из заявок горожан и по результатам контроля состояния дорог формируется лонг-лист, из которого в дальнейшем выбирают улицы для ремонта, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Интересно, что на 12 небольших участках из плана на 2020-й год работы начнутся в ближайшие дни. Например на улице Володарского.

Самые протяженные участки ремонта в 2020-м году – улицы Каляева, Гоголя, Московская, Алма-Атинская и Буденного.

Какие дороги и улицы отремонтируют в Краснодаре в 2020 году

Проспект Чекистов от ул. Минской до ул. 70 лет Октября

ул. Гидростроителей от ул. Автолюбителей до ул. Благоева

ул. им. Академика Лукьяненко П.П. от ул. Красных Партизан до ул. Калинина

ул. им. 40-летия Победы от ул.Колхозной до ул. Российская

ул. Переходная от ул. Вишняковой до ул. Дмитриевской Дамбы

ул. Средняя от ул. Ближний Западный Обход до ул. Окраинной

ул. Трудовой Славы от ул.Автолюбителей до ул.Благоева

ул. Чонгарская от ул. Ленина до ул. Пролетарская (ст.Старокорсунская)

ул.им.Дмитрия Благоева от ул.Гидростроителей до дома №7 по ул. им.Дмитрия Благоева

ул.им.Игнатова от ул.Трудовой Славы до ул.Василия Мачуги

ул. Передерия от ул. Северной до ул. Скорнаяжной

пр. Красных Партизан от ул. Воровского до ул. Карла Маркса

ул. Жигулёвская от ул. Тополиной до ул. Московской

ул. Кореновская от ул. Лесопосадочная до ул. Светлая

ул.Промышленная от ул. Садовой до ул.Щорса

ул.Дунайская от ул.Селезнёва до ул.Новороссийской

ул. Темрюкская от ул.3-я Линия до ул.Азовской

ул. Семёновская от ул. Войсковой до ул. Богатырской

ул. 1-го Мая (КМР) от ул. Сормовской до ул. Уральской

ул. 2-я Пятилетка от ул. Селезнева до ул. Ставропольской

ул. Гоголя от ул. Кубанской Набережной до Привокзальной площади

ул. им. Будённого от ул.Рашпилевской до ул. Тургенева

ул.им.Пушкина от ул.Кубанской Набережной до ул.Октябрьской

ул.им.Пушкина от ул.Красноармейской до ул.Седина

ул. Октябрьская от ул. Ленина до ул. Северная

ул. Октябрьская от ул.Пушкина до ул. Красина (нечетная сторона)

ул.Онежская от ул.Уральской до ул.Центральной

ул. Бородинская от ул. Максима Горького до ул. 2-я Заречная

ул.XXI-го Партсъезда от ул. Закатной до дома № 80

ул.Баканская от дома № 2 до ул.Академика Пустовойта

ул. Весенняя от ул. 1 Мая до ул. Российской

ул. Памирская от ул. 1 Мая до ул. Российской

ул. Труда от ул. Скорняжная до ул.им.Гагарина

ул. им. Достоевского от ул. Декабристов до ул. 40 лет Победы

ул.Одесская от пер.Ключевского до дома № 45А

ул. им. Каляева от дома № 4 до ул. Атарбекова

ул.Мира от ул.Морской до ул.Криничной (ПМР)

ул.Харьковская от ул. Алма-Атинской до дома № 58

ул.9-го Января от ул.КИМ до пр.1-й Болотникова

ул. Передовая от ул. Северная до ул. Кузнечная

ул. Карла Маркса от ул. Красных Партизан до пр.Красных Партизан

ул.Энгельса от ул.Скорняжная до ул.Гагарина

ул. Казачья от ул. Садовой до пер. Широкий

ул. Казачья от дома № 78 до ул. Карасунская Набережная

ул. Калининградская от ул. Будённого до ул. Северной

ул. Скорняжная от ул. Калинина до ул. Каляева

ул.Фестивальная от ул.Воровского до ул.Тургенева

ул.Олимпийская от ул.Воровского до ул.Тургенева

ул. им. 30-й Иркутской Дивизии от ул.Уральской до ул.Сормовской

ул.Базовская от ул.Гоголя до ул.Промышленной

ул. Хакурате от ул. Рашпилевской до ул. Седина

ул. Московская от ул. 40 Лет Победы до ул. Жигулевская

ул.МОПР от ул.Колхозной до ул.Спортивной

ул.Керченская от ул.КИМ до ул. Болотникова

ул. Ярославская от ул.Репина до ул.Грибоедова

ул.им. Ленина от ул. Красная до ул. Кубанская Набережная

ул.Орджоникидзе от ул. Красной до ул. Красноармейской

ул.Фурманова от ул.Озёрной до ул.Ставропольской

ул.Фурманова от ул.Кавказской до пр.4-й Воронежский

ул.Степная от ул.Димитрова до ул.Адыгейская Набережная

ул. Алма-Атинская от ул.Энгельса до ул.Думенко

ул. 16-й Полевой Участок от ул.Комарова до ул.Беговой

ул. Бригадная (х. Ленина) от ул.Наримановской до ул.Огородная

ул. Володи Головатого от ул. Костылева до ул. Щорса

подъездной дороги к пос.Лазурному от ул.Краснодарской до ул.Ипподромной

ул. Красных Партизан от ул. Академика Трубилина до ул. Лукъяненко

ул.Академика Павлова от ул.6-я Линия Поймы реки Кубань до ул.Ставропольской

ул.им. Володарского от ул. Будённого до ул.Щорса

путепровод по ул. Суворова