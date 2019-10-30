Только начали лечить Аню, как заболела раком ее мама

Маленькая жительница Крымска 8-летняя Аня Ольшевская начала ходить, как все дети, когда ей исполнился почти год. Но самостоятельные шаги были трудными.

- Анечка подволакивала ножку и кренилась на бок, - рассказывает отец девочки Виктор Ольшевский.

Врач в поликлинике диагностировал сколиоз, назначил курсы массажа. Но лечение не помогло. Девочку одели в специальный корсет, который она носила три года.

- Болезнь прогрессировала, продолжает папа Ани. - И в 2017 году мы обратились в Детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге.

В лечебном учреждении родителям сказали, что Ане необходима операция. Но она очень сложная. Во время выравнивания детского скелета хирурги могут повредить спинной мозг ребенка.

- А если это произойдет, то дочка не будет расти или ее парализует, - говорит Виктор ольшевский.

Но беда не приходит одна. Когда в семье девочки собирались саккумулировать все силы на борьбу с Аниной болезнью, несчастье произошло с ее родителями. Мама и папа девочки попали в аварию. Они ехали на мотоцикле, когда их сбил автомобиль. Они попали в больницу. А через некоторое время у мамы Ани обнаружили рак третьей стадии.

- Нам было не до лечения дочки на тот момент. Теперь нужно было спасать Наталью, - говорит Виктор. - Лечение дочки пришлось отложить. А нынче в мае мы увидели телепередачу об успешной операции в Новосибирске девочки с Аниным диагнозом.

Действительно, новосибирцы рекомендовали титановую раздвижную конструкцию, которая выпрямляет и фиксирует позвоночник. По мере роста дочки и протез будет расти, Аня избавится от болей и заживет нормальной жизнью. А без операции грозит полный паралич.

- Умоляю помочь, - обращается Виктор ко всем неравнодушным россиянам. Для этого нужно собрать 1 940 687 рублей.

Помочь Ане Ольшевской можно на сайте Русфонда.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В новосибирской клинике НИИТО Анечку обещают вылечить.

- У Ани злокачественно прогрессирующая сколиотическая деформация позвоночника, - поясняет Василий Суздалов, заведующий центром детской ортопедии и вертебрологии. - Девочке показано оперативное лечение: установка растущей конструкции VEPTR, которая предотвратит дальнейший прогресс деформации.