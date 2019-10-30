2019-10-30T16:35:10+03:00
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«Мы против саботажа»: Работники краснодарского Театра кукол обратились к губернатору

В письме говорится о провокации конфликта в учреждении
Владислав КЛИМОВ
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Краснодарский краевой театр куколКраснодарский краевой театр кукол
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Работники краснодарского Театра кукол выступили с обращением к губернатору Вениамину Кондратьеву. В нем заявлено о «неприкрытых амбициозных попытках создать в учреждении неблагоприятную творческую и рабочую атмосферу». Отмечается, что о ситуации в театре публикуется необъективная информация.

Обращение работников Театра кукол к губернатору

Обращение работников Театра кукол к губернатору

- Руководствуясь исключительно личным субъективным мнением о причинах ухода уважаемого всеми бывшего генерального директора Константина Мохова, высказывая необъективную информацию о ситуации в театре, Анна Сезоненко пытается взбудоражить весь коллектив на скандал и саботаж в деятельности. Хотим открыто и твердо заявить, что мнение этого артиста не является мнением большинства, никто ей не давал права говорить от лица всего коллектива, - говорится в обращении, под которым подписались 19 работников Театра кукол.

Сотрудники учреждения заявляют, Константин Мохов сообщил коллективу, что покидает театр по собственному желанию, объяснив это усталостью, и призвал продолжать «работать в спокойной творческой атмосфере, поддерживая лучшие традиции театра».

- Наш театр прекрасен, функционирует в штатном режиме, мы готовимся к Новогодним программам и не хотим участвовать в провоцируемых конфликтах. Мы против этого саботажа и откровенного неуважения к коллегам и учредителю, - заявляют работники театра.

Напомним, что ранее в Сети появились ролики и петиции с требованием сохранить краснодарский Театр кукол и информацией о том, что министерство культуры Краснодарского края вынудило руководство театра уволиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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