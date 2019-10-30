Жители юга России выбрали лучшие клиники

В главном офисе Кубанского филиала «Комсомолки» состоялось награждение финалистов федерального конкурса «Клиника года». Он ежегодно проходит во всех филиалах Издательского дома «Комсомольская правда», а в Краснодарском крае - уже в четвертый раз. Повлиять на распределение призовых мест невозможно, поскольку выбор зависит от решения жителей региона, которые готовы доверить свои здоровье и жизнь в руки самым профессиональным и надежным докторам. А значит, финалисты достойны, чтобы о них узнали все - настоящие и будущие пациенты медучреждений.

Отметим, сегодня «Комсомольская правда» - это не только самая популярная газета края. Издание имеет собственный интернет-сайт с аудиторией, превышающей 4 миллиона россиян, на страницы которого ежемесячно заходит полтора миллиона уникальных посетителей. Радио «Комсомольская правда» ведет трансляцию в Краснодаре и в Анапе, а также во многих городах РФ.

В этом году за победу в конкурсе «Клиника года» в разных номинациях боролись 11 кубанских медучреждений.

- Спасибо вам за ваш труд, я не понаслышке знакома с ним, ведь моя мама медик. Труд врача - это тяжелая, адская работа, требующая огромных физических и душевных сил. Быть доктором - это призвание, определенное состояние души, готовность к постоянному самопожертвованию. Но я очень надеюсь, что ваша работа приносит вам радость и удовлетворение, ведь именно от вас зависит здоровье и надежда на полноценную жизнь ваших пациентов. Мне хочется пожелать вам терпения, здоровья и душевной щедрости. Ведь если бы не это качество, наверное, не было бы и людей, которые спасают жизни, дарят красоту и возвращают здоровье, - поблагодарила всех участников директор Краснодарского филиала АО «ИД» Комсомольская правда» Евгения Авдеева.

Для чего проект?

Конкурс «Клиника года» проходит каждый год для того, чтобы обратить внимание, поощрить и распространить передовой опыт наиболее эффективных медучреждениях и поддержать инновационные процессы в сфере здравоохранения.

Конкурс проходил в несколько этапов, и самым ответственным из них стало народное голосование, которое и определило победителей. И в этом году в выборе победителей участие приняло рекордное число читателей «КП».

- В этот раз зафиксировано более 140 тысяч посещений нашей странички с голосованием. Конкурс впечатляет тем, что за лучшие медучреждения голосовали не только из Краснодарского края. Победителей выбирали Ростовская область и Северный Кавказ. Мы надеемся увидеть наших финалистов в следующем году в статусе победителей федерального конкурса «Клиника года - 2020», - рассказала директор по интернет-рекламе АО ИД «Комсомольская правда» Анна Ковалева.

Пока шло голосование, на странице «КП» и в специальном разделе сайта kuban.kp.ru публиковали материалы о работе медучреждений и о лучших докторах региона.

Пульсация жизни

Одним из финалистов конкурса «Клиника года - 2019» стала клиника «Доктор Тай» в Краснодаре. Род доктора Тая является обладателем уникальных познаний в области врачевания методами традиционной вьетнамской медицины. Они уверены - природа уже создала все необходимое для здоровья организма. Но главное - вьетнамские врачи внимание акцентируют на человеке, а не на его недуге. Болезнь лишь указывает на то, какой существует дисбаланс Инь-Ян в организме, влияющий на жизнь.

Обособленное подразделение ООО "Клиника "Доктор Тай" - Ветлугаева Любовь Михайловна. Краснодар, ул. Тургенева, 85 т. 8(918)080-77-22Фото: Артём ГНАТЕНКО

Чтобы пройти полноценное обследование всего организма, совсем не обязательно ехать в Ханой или в Москву, где доктор Тай работает с 1993 года. На протяжении пяти лет на юге России работает единственное обособленное подразделение известнейшего врача из Вьетнама Тхан Ван (Дык) Тай, где жители Кубани могут проверить здоровье.

- Первый прием всегда проводит лично профессор Тхан Ван Тай. Для этого он приезжает в Краснодар. Прощупывая пульс пациента, Доктор Тай определяет нарушения и назначает лечение. Далее пациента передают в заботливые руки опытнейшего доктора Шон, который строго следует всем назначениям доктора Тай. Комплекс упражнений, иглоукалывание, массаж, растительные сборы и рекомендации по образу жизни и питанию помогают человеку навсегда забыть о недуге, - рассказывает руководитель подразделения Любовь Ветлугаева.

Здоровый позвоночник без операции

Победителем в номинации «Узкопрофильные клиники» стала Клиника восточной гимнастики «Благополучие». На награждении присутствовал главный врач медучреждения - Игорь Куклин.

ООО "Клиника Восточной Гимнастики "Благополучие" - Куклин Игорь Геннадьевич. Краснодар, ул. Красная, 113, пристройка (заезд с ул. Калинина, 339) т. 8(918)373-95-94.Фото: Артём ГНАТЕНКО

По его словам, признание жителей региона, отдавших за него свои голоса, подтверждает эффективность его работы. Ведь доктор возвращает людям здоровье позвоночника и суставов, не прибегая к скальпелю.

- Множественные грыжи позвоночника - это вполне решаемая проблема, если использовать способы вибрационной рефлексотерапии. Наш медицинский центр разработал способ, позволяющий добиваться положительных результатов в достаточно короткие сроки практически у всех пациентов с данным заболеванием. Страдания прекращаются на годы вперед. Множественные грыжи средних размеров, как правило, просто уменьшаются. Грыжи дисков больших и чрезвычайно больших размеров также достигают клинического выздоровления, но уже используя процессы адаптации. Негативных результатов практически не бывает. Другими словами, любые виды грыж межпозвоночных дисков следует лечить соответствующими безоперационными способами, отдавая им предпочтение за безопасность и эффективность, - рассказал Игорь Геннадьевич.

Лучшие врачи края

В этот день награды сыпались как из рога изобилия. Так, большинство голосов в номинации «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения» набрала Краевая клиническая больница №1 под руководством главного врача Владимира Порханова, на счету которого спасенные жизни уже не одного поколения кубанцев и гостей края. Поздравления с победой и заслуженные награды получал его заместитель по хирургической помощи Александр Барышев.

Краевая клиническая больница №1 - Барышев Александр Геннадьевич.Фото: Артём ГНАТЕНКО

Диплома победителя в номинации «Лабораторные исследования» удостоилась Медицинская лаборатория CL во главе с Феликсом Гамзаевым - создателем объединения CL Medical Group. К сожалению, он не смог приехать лично, но награда нашла своего героя - на церемонии присутствовала представитель компании CL Татьяна Живайкина.

Медицинская лаборатория CL - Живайкина Татьяна Алексеевна.Фото: Артём ГНАТЕНКО

Первым в номинации «Широкопрофильные клиники» стал Международный медицинский центр «УРО-ПРО» во главе с генеральным директором Максимом Пономаренко.

Напомним, в конкурсе также участвовали лаборатория «ИНВИТРО», клиника стоматологии «Дивия», клинико-диагностический центр Best clinic и клиника лазерной косметологии и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН», медицинский центр «Успеха и Здоровья». Стоит отметить, что центр «Успеха и Здоровья» регулярно участвует в конкурсе «Клиника года». Медучреждение пользуется большой популярностью у жителей Краснодара, поскольку практикует уникальный подход к каждому больному и комплексное лечение всего организма.

Призеры конкурса «Клиника года – 2019»

Обособленное подразделение клиники «Доктор Тай» в Краснодаре.

Медицинская лаборатория «ИНВИТРО».

Клиника стоматологии «Дивия».

Клинико-диагностический центр Best clinic.

Клиника лазерной косметологии и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН».

Медицинский центр «Успеха и Здоровья».

Победители конкурса «Клиника года – 2019»

Клиника восточной гимнастики «Благополучие» – номинация «Узкопрофильные клиники.

Медицинская лаборатория CL –номинация «Лабораторные исследования».

Международный медицинский центр «Уро-Про» – номинация «Широкопрофильные клиники.

Краевая Клиническая больница №1 – номинация «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения.