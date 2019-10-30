Флагман «зелёной энергетики» страны

Строительство самого крупного в России парка ветровых электростанций началось на юге страны – в Ставропольском крае. Уже залит фундамент первой ветроустановки «Кочубеевской ВЭС».

Возведение ветроэлектростанции (ВЭС) ведёт АО «НоваВинд». На участке площадью 725187 м² будет установлено 84 ветроустановки (ВЭУ) мощностью 2,5 МВт каждая. Расчётная общая мощность «Кочубеевской ВЭС» – 210 МВт. Плановая среднегодовая выработка – 496,7 млн кВт/ч. На разных этапах строительства этого объекта будет задействовано от 100 до 400 специалистов как из АО «НоваВинд», так и из подрядных организаций.

По законам синергии

В торжественной церемонии, посвящённой старту строительства этого грандиозного парка ветровых электростанций, приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и заместитель генерального директора АО «НоваВинд» Андрей Нестерук. По давней традиции строителей-энергетиков на старте нового объекта в фундамент первой турбины почётные гости церемонии заложили часы.

Уже залит фундамент первой ветроустановки «Кочубеевской ВЭС»

«С началом строительства крупнейшей в России ветроэлектростанции Ставропольский край стал флагманом «зелёной энергетики» страны, – сказал Владимир Владимиров. – У нас большие планы по развитию возобновляемых источников энергии. Все они будут реализованы благодаря нашим надёжным партнёрам».

АО «НоваВинд» – профессионал в области строительства ВЭС. Этот дивизион Росатома отвечает за реализацию проектов в области ветроэнергетики, в частности компания ведёт сооружение «Адыгейской ВЭС». Сегодня на этой площадке установлено уже 52 из запланированных 60 ветроустановок общей мощностью 150 МВт. В строительстве задействованы опытные инженерно-технические работники, прошедшие обучение в Германии и Голландии.

«К строительству «Кочубеевской ВЭС» мы подходим уверенно, имея большой задел технических решений, полученный при строительстве «Адыгейской ВЭС», – отметил Андрей Нестерук. –Соглашением с Правительством края предусмотрено строительство ветроэлекстростанций общей мощностью до 400МВт, и я уверен, что «Кочубеевская ВЭС» – это только начало нашей работы в Ставрополье».

Таким образом, на сегодняшний день у «НоваВинда» в работе 360 МВт, 150 из которых в соседней Адыгее, где уже установлено 54 из 60 ветроэнергетических установок, а всего до 2023 года, соблюдая экологический баланс, компания построит 1ГВт новых мощностей.

В гармонии с человеком

Главное достоинство ветровых электростанций в том, что они вырабатывают электроэнергию буквально из воздуха и при этом находятся в гармонии с природой, климатом, человеком. Однако у ветровых электростанций есть критики, считающие эти конструкции неэффективными и даже вредными.

С началом строительства крупнейшей в России ветроэлектростанции Ставропольский край стал флагманом «зелёной энергетики» страны

В СМИ, а также в научной и профессиональной литературе регулярно поднимаются вопросы потенциального воздействия ветроэнергетики на человека в связи с разного типа шумовым загрязнением, а также визуальными помехами (мерцание теней от вращения лопастей, сигнальные огни в ночное время и т.д.).

В результате множества исследований было доказано, что соблюдение установленных минимальных расстояний размещения объектов ветроэнергетики от жилья, способствует эффективной защите людей от шума, звуков низкой частоты, визуального раздражения. Также установлено, что инфразвук от ветровых турбин безопасен для здоровья людей.

Развеем сомнения

Также в СМИ часто поднимают тему «ветроэнергетика и птицы». Опубликованы тысячи исследований и сведений по проблемам взаимодействия ветроэнергетики и птиц. Сегодня этот вопрос изучен всесторонне и основной вывод этих исследований – ветроэнергетика, как всякий вид хозяйственной деятельности, предполагает вмешательство в естественную природную среду, однако её негативное влияние, в том числе на популяцию птиц, часто преувеличивается. Например, согласно статистике, в США ежегодно гибнет до 988 млн птиц от того, что врезаются в оконные стёкла зданий, а от столкновений с ветряными турбинами – до 0,5 млн птиц.

Сомнительными можно назвать и утверждения о том, что по каким-то причинам рядом с ветроэлектростанциями червяки вылезают из земли. Авторам подобных высказываний следует учесть, что научных, статистических и эмпирических доказательств такого влияния не существует. Решением вопросов сохранения живой планеты для будущих поколений учёные, инженеры и конструкторы, в числе которых недропользователи, промышленники и энергетики занимаются давно. Они постоянно разрабатывают и внедряют всё более экологически чистые технологии. В этом аспекте ветроэнергетические станции выглядят как наиболее перспективные производители электричества. Специалисты того же «НоваВинд» при проектировании учитывают как необходимые ветряные нагрузки для производства электроэнергии экологическим способом, так и располагают линии ветропарка вне зоны миграций тех же перелетных птиц.

Кроме того, ветроустановки существенно украшают окружающий пейзаж. Например, Большая часть башен Адыгейской ВЭС расположена на территории бывшего совхоза «Заря» Шовгеновского района. Их ближайшие соседи – пустующий хутор Келеметов, посёлок Зарево и хутор Михайлов. Строительство Адыгейской ВЭС изменило местный степной ландшафт. Теперь проезжающие по трассе Гиагинская – Хакуринохабль люди останавливаются, чтобы сфотографировать крылатых гигантов, а на получившихся фотографиях привычные места уже больше похожи на европейские.