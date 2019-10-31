Денежное подспорье: на Кубани пенсионерам помогут приумножить накопления

Каждый из нас заботится о завтрашнем дне, пенсионеры же тревожатся вдвойне. Оно и понятно – многие, даже прекращая работать, хотят продолжать активную жизнь: заниматься дачей, своим здоровьем, радоваться общению с родными и близкими. Для исполнения задуманных планов нужны не только силы, но и деньги. Вот только на ежемесячные выплаты большинство пожилых людей не разгуляется. Тут-то и встает вопрос, как же увеличить свои сбережения.

Один из вариантов – после выхода на пенсию снова вернуться на работу. Вот только увеличить свой доход таким образом подойдет далеко не всем. Кто-то уже устал тратить по 8 часов в день на работу, а кому-то – не позволяет здоровье.

Некоторым пенсионерам получить дополнительные деньги удается благодаря недвижимости. Те, кто сдают в аренду свою «однушку» или гараж, имеют 5 000-10 000 рублей плюсом каждый месяц. Правда, этот вариант отпадает, если жилье одно.

Большой процент пожилых людей предпочитают потихоньку копить «под подушкой» в родных «деревянных». Но и это разумным способом не назовешь – отложенные средства просто лежат мертвым грузом.

Но, есть и такие, которые предпочитают внести деньги на вклад в банке. Проценты от сбережений – могут стать отличным источников дохода в дополнение к пенсии, но и тут существует много разных условий и нюансов, которые не всегда удобны.

Сейчас для людей старшего поколения создают программы с наиболее выгодными условиями. Например, компания «Ваш Финансовый помощник» предлагает программу сбережений «Достойная пенсия» от ПО «Потребительского Общества Национального Развития». Главное ее преимущество – это процентные ставки. В отличие от банков, где предлагаю положить деньги под 6, максимум 7% годовых, здесь размер в два раза выше.

А все потому, что ПО «Потребительское Общество Национального Развития» инвестирует в заведомо прибыльные программы. Они заключают договоры с крупными поставщиками овощей, фруктов и сухофруктов из Таджикистана и Казахстана, проводят полную реконструкцию базы отдыха «Эльбрус» в Краснодарском крае, которой могут пользоваться со скидкой пайщики, развивают сеть магазинов мясо-молочной продукции вместе с мастерской натуральных продуктов «Подворье». Это означает, что деньги пайщиков работают на активных прибыльных рынках.

Если разместить деньги на год, то ставка будет 15% годовых, на два года – 16%. Так, к примеру, через год 50 000 рублей принесут вам дополнительные 7 500 рублей. Согласитесь, довольно неплохо, если учесть, что для заработка вообще ничего не нужно делать. Кстати, если вам понадобятся деньги на ремонт или дорогостоящую покупку, то есть возможность один раз воспользоваться расходной операцией - не более 50% от размещенных денежных средств, не расторгая договор.

А, для тех жителей Краснодарского края, у кого пенсия еще не скоро, имеются другие, не менее привлекательные, программы. К примеру, «Несгораемый %». Минимальная сумма сбережения – 10 тысяч рублей, а размер ставки на год - 13,8%.

НА ЗАМЕТКУ

- Игнорируйте непрозрачные предложения. Не связывайтесь с непонятными компаниями. Например, паевые инвестиционные фонды в кризис вместо ожидаемой прибыли принесут только убытки;

- Не теряйте дополнительную выгоду. Как правило, более высокие проценты выплачиваются по срочным вкладам, с которых не допускается снятие средств до конца срока действия. Если основная масса сбережений не потребуется в скором времени, то лучше положить хотя бы часть денег на такой вклад.