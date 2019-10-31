Операция за 7 минут или как на Кубани лечат от катаракты

Более 80% всей получаемой нами информации поступает через глаза. Никакой слух, вкус, обоняние и осязание рядом не стояли. Именно поэтому мы так переживаем, когда со зрением что-то случается. Для одних людей начать носить очки на постоянной основе – это сложное с психологической точки зрения решение. А теперь представьте – ухудшение зрения с возрастом ждет практически каждого. Проявляется такое заболевание, как катаракта. Если коротко, катаракта – естественный процесс старения организма. Все дело в том, что ткани хрусталика, который выполняет функцию линзы внутри глаза, уплотняются, он начинает мутнеть. Соответственно, мутнеет и изображение. Человек сам видит, как постепенно слепнет. Раньше это был приговор. Однако раньше и болезнь эта настигала в весьма почтенном возрасте.

Сейчас же офтальмологи отмечают, что заболевание значительно «помолодело». Хорошо, что теперь ее можно очень просто вылечить. Еще буквально 20-25 лет назад технологии удаления катаракты были очень несовершенны. После операции много чего нельзя было делать.

ХИРУРГИЯ ОДНОГО ДНЯ

Медицина шагнула далеко вперед. Особенно это касается офтальмологии. Поменялись и методики, и препараты, и аппаратура.

Сегодня вся операция по удалению катаракты занимает около 7 минут, технология является бесшовной и малоинвазивной.

- Все анализы можно сдать в клинике в день операции, заранее нужно сделать лишь флюорографию. Современные технологии позволяют проводить замену хрусталика амбулаторно, то есть без госпитализации в стационар, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» офтальмохирург из краснодарской клиники «Три-З» Елена Костенко, за плечами которой более 30 тысяч успешных операций. – После небольшого отдыха пациента осматривает врач, проверяет и отправляет домой. На следующий день необходимо прийти на итоговый прием, к этому моменту зрение уже восстанавливается.

Это и называется «хирургия одного дня».

Елена Костенко

ПРОСТАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Никаких серьезных ограничений после замены хрусталика нет, однако, в течение месяца не стоит посещать бани и сауны, плавать в море и бассейне. В это время нужно будет капать в глаза назначенные врачом препараты.

- Работать за компьютером, водить машину, ходить в спортзал, смотреть телевизор можно практически сразу. Хотите - езжайте в отпуск, хотите - отправляйтесь на дачу или в офис. Главное - защищайте глаза от инфицирования, берегите, - советует Елена Костенко из «Три-З».

ЕСТЬ, ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ

Сейчас краснодарские офтальмологические клиники предлагают огромный выбор искусственных хрусталиков или интраокулярных линз, если по-научному. Важно понять, какая именно тебе нужна: монофокальная, мультифокальная, сферическая, асферическая, торическая, с желтым фильтром, мягкая или жесткая. От этого зависят характеристики зрения на разном расстоянии и в разное время суток. Если раньше люди просто хотели убрать «бельмо» на глазах, четко видеть лица внуков, читать газету без лупы, то сейчас требований к хрусталику куда больше. В 50-60 лет люди ведут активный образ жизни: нужно и машину водить, и с аквалангом плавать, и в походы ходить, и рисовать - и все это без очков.

- Чтобы пациенту не путаться во всем многообразии, врач выясняет, какой образ жизни ведет человек. Например, нужно хорошо видеть вдаль, если мы говорим о водителях, или вблизи, если об офисных работниках. Или нужно все и сразу, чтоб зрение было, как у космонавта. Исходя из этого, офтальмолог предлагает несколько вариантов, - отмечает офтальмохирург из краснодарской клиники «Три-З» Елена Костенко. - Всего в клинике представлено более 50 видов интраокулярных линз разных производителей: США, Япония, Германия, Великобритания, Индия.

В совокупности мы получаем доступную возможность всего за один день кардинально изменить свою жизнь. Чтобы до конца понять, насколько это здорово, стоит прийти в клинику и посмотреть на лица пациентов после процедуры. Они светятся от радости.