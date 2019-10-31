2019-10-31T15:56:11+03:00
Телевизор

Юная кубанская артистка впечатлила жюри шоу «Удивительные люди»

Диана Бутан трижды поразила мишень из лука, стреляя ногами
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Диана Бутан шокировала публикуДиана Бутан шокировала публикуФото: Телеканал "Россия"
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13-летняя циркачка из станицы Отрадной, обладательница рекорда России Диана Бутан выступила в шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия». Диана рассказала, что с пяти лет занимается эквилибристикой в цирковой студии и мечтает переехать в Москву, чтобы поступить в цирковое училище.

- Я очень хочу стать цирковой артисткой, - призналась Диана.

А после этого удивила жюри и зрителей коронным номером. Она поразила мишень выстрелом из лука. И сделала это без помощи рук.

Потом задание было усложнено. Перед мишенью появился гигантский вентилятор, и стрела должна была попасть в цель, минуя лопасти. Диана и с этим заданием справилась блестяще.

Удивительные люди. 4 Сезон. 8 выпуск. Диана Бутан. Мышечная память.Кубанская артистка удивила жюри

А в конце ей завязали глаза, и трюк состоялся со второй попытки.

- У тебя большое цирковое будущее, - сказали Диане члены жюри.

Но финал шоу рекордсменка России не попала, за нее отдали голоса только 17 процентов зрителей.

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Теперь имя Дианы и ее коронный трюк внесены в Книгу рекордов России. В Москве на Чистопрудном бульваре юная артистка из Отрадной принимала участие в фестивале циркового искусства, посвященном 100-летию Росгосцирка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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