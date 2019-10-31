2019-10-31T19:06:06+03:00
Дом. Семья

«Держали за хвост и чиркали зажигалкой»: в Армавире подростки пытались заживо сжечь кошку

Их спугнули девушки, которые подкармливали пушистую [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Сейчас кошка отходит от стресса. Фото: instagram.com/arm.kotofeiСейчас кошка отходит от стресса. Фото: instagram.com/arm.kotofei
Изменить размер текста:

Многие зоозащитники поражаются жестокости подростков. На днях в Армавире им удалось спасти кошку, которую пытались буквально сжечь заживо.

На улице пушистая оказалась недавно. Ее вместе с другим котом выбросили хозяева - их оставили в коробке на остановке на окраине города. Животные скитались по улицам, пока их не заметили волонтеры.

Пушистую вместе с другим котом выбросили на улицу хозяева. Фото: instagram.com/arm.kotofei

Пушистую вместе с другим котом выбросили на улицу хозяева. Фото: instagram.com/arm.kotofei

- Кот уже в возрасте, чувствовал себя очень плохо. Как оказалось, он болен асцитом (заболевание, во время которого в брюшной полости скапливается жидкость - Авт.). Его мы забрали сразу, - рассказывает волонтер зоодвижения «Котофеи» Антонина. - А вот кошечку поймать нам не удалось, потому решили присматривать за ней и подкармливать.

На пару дней пушистая исчезла из виду волонтеров. Когда же появилась, то оказалось, что попала в руки малолетних живодеров.

Фото: instagram.com/arm.kotofei

Фото: instagram.com/arm.kotofei

- Двое подростков 11 и 13 лет схватили ее. Пока один из них держал ее за хвост, другой чиркал зажигалкой. Они хотели сжечь ее заживо! При этом кошка даже не мяукала, видимо, была напугана, - продолжает Антонина. - К счастью, ее удалось спасти. Волонтер спугнула школьников.

Чтобы задобрить пушистую, зоозащитницы не один час провели рядом с ней. С помощью лакомства они все же смогли ее взять на руки и отвезти в ветклинику.

К счастью, ожогов она не получила. Сейчас кошка отходит от стресса и готовится к стерилизации. Но уже сейчас ей ищут новый дом. Если вы хотите подарить свою ласку и заботу, то звоните по телефону 8-928-043-09-87 (Антонина).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экзотические животные для дома: кого стало держать модно в домашних условиях?
Кошечки, собачки, попугаи и грызуны - самые популярные домашние питомцы. А если хочется завести диковинного зверя, чтобы ни у кого из соседей не было? Мы узнали, каких экзотических животных можно держать дома и как за ними ухаживать
Новости 24
Господдержка кубанской промышленности увеличится до 1 млрд рублей
Краснодарскому краю выделили 110 млн рублей из федерального бюджета
Ушел в отставку глава Ейского района Кубани
У жителя Краснодарского края изъяли более 1 кг наркотиков
На Кубани разработали новое мобильное приложение
ВТБ Пенсионный фонд провел первую онлайн-выплату пенсии
Сотрудники отрядов «Кубань-СПАС» провели благотворительную акцию
Предприятия перерабатывающей отрасли Кубани смогут получить льготные займы
На Кубани стартовало строительства индустриального парка для МСП
В Краснодаре больше трех недель разыскивают 26-летнего парня
В Туапсе проводят проверку по факту смерти мужчины на железнодорожных путях
В Краснодаре на водителя КамАЗа возбудили уголовное дело за незаконную свалку мусора
В Тихорецком районе мужчина обокрал работодателя и угнал его авто
В Краснодаре на строительство двух школ и детского сада направили более 900 миллионов рублей
В Белореченском районе водитель без прав устроил ДТП
Полиция начала проверку по факту избиения 10-летнего школьника работником планетария
В станице Старокорсунской Краснодара открыли первую очередь сквера «Прохладный»
В «Сочи Парке» герои сказок соберутся на Монстр Пати
В Сочи спасатели достали мужчину из искореженного авто