«Держали за хвост и чиркали зажигалкой»: в Армавире подростки пытались заживо сжечь кошку

Многие зоозащитники поражаются жестокости подростков. На днях в Армавире им удалось спасти кошку, которую пытались буквально сжечь заживо.

На улице пушистая оказалась недавно. Ее вместе с другим котом выбросили хозяева - их оставили в коробке на остановке на окраине города. Животные скитались по улицам, пока их не заметили волонтеры.

Пушистую вместе с другим котом выбросили на улицу хозяева. Фото: instagram.com/arm.kotofei

- Кот уже в возрасте, чувствовал себя очень плохо. Как оказалось, он болен асцитом (заболевание, во время которого в брюшной полости скапливается жидкость - Авт.). Его мы забрали сразу, - рассказывает волонтер зоодвижения «Котофеи» Антонина. - А вот кошечку поймать нам не удалось, потому решили присматривать за ней и подкармливать.

На пару дней пушистая исчезла из виду волонтеров. Когда же появилась, то оказалось, что попала в руки малолетних живодеров.

Фото: instagram.com/arm.kotofei

- Двое подростков 11 и 13 лет схватили ее. Пока один из них держал ее за хвост, другой чиркал зажигалкой. Они хотели сжечь ее заживо! При этом кошка даже не мяукала, видимо, была напугана, - продолжает Антонина. - К счастью, ее удалось спасти. Волонтер спугнула школьников.

Чтобы задобрить пушистую, зоозащитницы не один час провели рядом с ней. С помощью лакомства они все же смогли ее взять на руки и отвезти в ветклинику.

К счастью, ожогов она не получила. Сейчас кошка отходит от стресса и готовится к стерилизации. Но уже сейчас ей ищут новый дом. Если вы хотите подарить свою ласку и заботу, то звоните по телефону 8-928-043-09-87 (Антонина).