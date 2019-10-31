Какую помощь на Кубани могут получить работники, получившие травму на производстве

Служба реабилитационных менеджеров

Управляющий Краснодарским региональным отделением ФСС РФ Александр Рунов рассказал об основных показателях деятельности по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пострадавших.

- Главная наша задача - оказание разносторонней помощи людям, получившим травмы на производстве, создание специализированной службы, которая будет координировать взаимодействие всех организаций и участников реабилитации с целью обеспечения конкретного пострадавшего лица всеми необходимыми видами лечения с момента получения травмы и до максимального восстановления здоровья и возвращения к труду, - отметил Александр Рунов. - Финансовое обеспечение во всех этих видах реабилитации в Краснодарском крае выросло в разы.

- В региональном отделении для эффективной работы по комплексной реабилитации создана и успешно справляется с поставленными задачами служба реабилитационных менеджеров, - подчеркнул начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального ФСС РФ Вадим Шкарлет. - За сухим названием этой категории работников стоят неравнодушные опытные специалисты с определенным стажем работы в системе Фонда социального страхования. Работа социальных менеджеров по комплексной реабилитации начинается незамедлительно после получения из различных источников (работодатель, инспекция труда, Ростехнадзор, СМИ) информации о произошедшем несчастном случае. После получения сообщения о страховом случае за каждым пострадавшим закрепляется состав реабилитационных менеджеров - специалист-врач и специалист по расследованию несчастных случаев. Подбор менеджеров по парам проводился с учетом профессиональной подготовки, умения работать в паре, личностных качеств характера и многого другого.

Как получить заключение о возможности реабилитации

Региональное отделение ежегодно инвестирует средства ФСС на улучшение состояния рабочих мест и здоровья застрахованных. Немалые средства выделяются и на комплексную реабилитацию пострадавших на производстве, но перед этим получатель услуги должен пройти медико-социальную экспертизу. Об этом рассказала руководитель экспертного состава № 2 ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Министерства труда и социальной защиты РФ Татьяна Губская.

- Степень утраты профессиональной трудоспособности лицами, получившими повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, определяется правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2000 года, - обратила внимание эксперт.

Освидетельствование пострадавшего в учреждении медико-социальной экспертизы проводится по обращению Фонда социального страхования РФ (далее - страховщик), работодателя (страхователя) или пострадавшего (его представителя) при наличии документа, подтверждающего факт несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, либо по определению судьи (суда).

Гражданам, получившим увечье не при исполнении трудовых обязанностей, степень УПТ устанавливается учреждениями судебно-медицинской экспертизы.

Лучше предупредить, чем лечить

На 2019 год Краснодарскому краю выделено ФСС на финансирование предупредительных мер 319 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году было использовано 231,5 млн рублей. Поддержкой в 2019 году воспользовались 3108 предприятий и организаций Кубани, из них 735 предприятий малого бизнеса (с численностью работников до 100 человек).

Большую часть средств в рамках финансового обеспечения предупредительных мер они направили на покупку средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, проведение специальной оценки условий труда, проведение периодических медосмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, обучение вопросам охраны труда.

В рамках предупредительных мер страхователь также может рассчитывать на возмещение расходов на оплату санаторно-курортного лечения работников предпенсионного возраста. Эта мера предусмотрена для всех категорий работников, независимо от того, заняты они на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами или нет.

Кроме того, для повышения материальной заинтересованности в снижении производственного травматизма страхователи получают скидки и надбавки к страховому тарифу, соответствующему основному виду экономической деятельности страхователя.

Где можно пройти реабилитацию

У Краснодарского регионального отделения ФСС есть специализированная лечебница, где ежегодно реабилитацию проходят сотни жителей края. О том, как передовые методы лечения производственных травм применяют в анапском специализированном центре «Кристалл», рассказала замдиректора Ольга Бугаева.

- Анапа - самое солнечное место на Черноморском побережье Кавказа (2325 часов солнечного сияния в год, Сочи - 2253, Ялта - 2163); число дней без солнца не более 45. Анапа находится на 45-й параллели - золотая середина планеты Земля. Отсюда одинаковое расстояние до экватора и Северного полюса. Это широта - самая благоприятная для жизни. Купальный сезон длится с мая по октябрь. К положительному медико-климатическому фактору относится значительная биологическая активность ультрафиолетовой радиации с середины февраля по декабрь, поэтому возможно круглогодичное проведение таких видов лечения, как климатолечение, талассотерапия, аэротерапия, гелеотерапия. Центр находится на первой линии курортной зоны, расположенной за чертой города.

Чистый морской воздух с повышенным содержанием кислорода и озона, с преобладанием благотворных отрицательных аэроинов, содержанием гидроаэрозолей и морских солей, летучих фитонцидов морских водорослей и растений приморского парка позволяет назвать зону естественным ингаляторием. В приморском парке растут хвойные (ели, сосны реликтовые, можжевельники, туи, кипарисовики), лиственные (клены, красные дубы, липы, ясени, грабы), декоративные кустарники (магнолии, азалии, пираканты) и розарии, пешеходные аллеи оформлены пицундской сосной и туей. Расстояние от Анапы до Москвы - 1500 км, до краевого центра Краснодара - 150 км, до Новороссийска - 50 км, до Геленджика - 89 км. Прибыть можно в аэропорт Анапа, на ж/д станцию Анапа или ж/д станцию Тоннельная, далее рейсовым автобусом. ФБУ «Центр реабилитации ФСС РФ «Кристалл» работает круглогодично.