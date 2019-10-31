Наша цель - нулевой травматизм на производстве

Во время круглого стола, организованного региональным отделением Фонда социального страхования совместно с «КП», главный государственный инспектор труда в Краснодарском крае Александр Колосов остановился на необходимости большего вовлечения трудовых коллективов в программу «Нулевой травматизм на производстве».

С 2017 года ФСС присоединился к продвижению и реализации концепции «Нулевой травматизм», или VISION ZERO, разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО).

Это качественно новый подход к организации профилактики несчастных случаев и профзаболеваний. Он объединяет три направления - безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

За последние три года уровень травматизма по несчастным случаям на производстве имеет стойкую тенденцию к снижению. В первом полугодии 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 и 2018 годов количество несчастных случаев снизилось соответственно с 35,1% до 24,7%. Количество тяжелых несчастных случаев от количества несчастных случаев на производстве любой степени тяжести снизилось от 11,7% в 2017 году до 9,8% в 2019 году.