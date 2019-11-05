Экзамен специального назначения

В армии не только служат, но и учатся. И здесь, как в вузе: в конце года – экзамены! Спецназ Южного военного округа прошел контрольную проверку за 2019 учебный год: показал, как высадиться в чистом поле на вертолете, разведать обстановку, за считанные секунды уничтожить условного противника и выживать в лесу. И так же, как в университете, того, кто покажет лучший результат, ждут дипломы и награды.

Более 400 военнослужащих соединения специального назначения на неделю ушли в поля. Распределившись на более чем 1,5 тыс км по всему Южному военному округу, каждая группа получила задание - отработать ряд специальных задач. А именно: способы скрытного перемещения в пешем порядке, организовать засаду, блокировать и ликвидировать условное незаконное вооруженное формирование. А еще необходимо оборудовать места для ведения скрытного наблюдения снайпера, развернуть и применить техсредства разведки для сбора и передачи данных.

Спецназ прыгал с парашютом. Фото: пресс-служба ЮВО

КАПИТАН С МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»

По легенде учений, разведчики сначала десантируются в условленном месте из вертолетов Ми-8АМТШ. На бойцах – полное снаряжение и оружие. А совершают прыжки с парашютами «Арбалет-2» с высоты 600-800 метров. И уже дальше движутся по своим точкам – все строго по плану.

Учения спецназа. Фото: пресс-служба ЮВО

Группы, оставшиеся на полигоне, сначала проводят разведку местности. Чтобы определить позиции условного противника, разведчики запускают в небо беспилотник. Действуют быстро, слаженно и бесшумно.

Военные идут к месту запуска беспилотника. Фото: пресс-служба ЮВО

Пока несколько бойцов готовят аппаратуру, двое военных с автоматами заняли наблюдательные посты - если вдруг появятся непрошенные «гости», они должны их уничтожить и не подпустить к технике.

Спецназ готовится запустить беспилотник. Фото: пресс-служба ЮВО

Несколько минут, и летательный аппарат в воздухе. Беспилотник не только обследует территорию, но и показывает все огневые точки спецназа, с его помощью также отслеживают количество уничтоженных мишеней и выясняют, нужна ли бойцам подмога.

Запуск беспилотника. Фото: пресс-служба ЮВО

Пока аппарат в воздухе, группа 32-летнего капитана Александра Алексеева уже на боевой позиции. Военные заняли холм, с которого ведут стрельбу по мишеням – условному противнику. Командир подразделения спецназа Александр Алексеев следит за бойцами и дает им команду «огонь».

Маскировка. Фото: пресс-служба ЮВО

- Это – один из этапов тактико-специальных учений - боевая стрельба группы спецназа в налете, - говорит командир подразделения, капитан Александр Алексеев. В армии он уже 15 лет и ни разу за это время не пожалел о том, что выбрал военную службу.

- Когда учился в школе, хотел поступать на физкультурный, но потом по телевизору увидел программу про спецназ. И с тех пор грезил разведкой, - рассказывает Александр. – Поступил в Новосибирское высшее военное командное училище по специальности командир группы специального назначения, а через пять лет по распределению уехал в Краснодарский край. Я сам ведь из Дальнего Востока.

Капитан спецназа Александра Алексеев. Фото: пресс-служба ЮВО

На Кубани Александр Алексеев встретил и свою жену, с которой сейчас растит двоих детей – семилетнего сына и полуторогодовалую дочь. Мальчик мечтает быть военным, как и папа. И часто просит отца показать его награды – медали «За отвагу» и Суворова.

- Их получил за выполнение специальных задач, - рассказывает Александр. - Медаль «За отвагу» мне вручили после спецоперации по уничтожению боевиков. Тогда я был еще лейтенантом, и мы с группой работали автономно две недели – провели разведку, вышли в нужный район, а потом вели огонь по базе боевиков и всех их уничтожили. Выполнили задачу без потерь и в полном объеме. Потом были и другие задачи, за одну из которых и получил медаль «Суворова».

Александр Алексеев контролирует ход учений. Фото: пресс-служба ЮВО

Боевой опыт у командира подразделения Александра Алексеева большой, им он и делится сейчас с молодыми спецназовцами. В подчинении у капитана несколько групп. И в рамках учений Алексеев вместе с бойцами ведет наблюдение, стреляет, прыгает с парашютом и ночует в лесу.

Чтобы военных не было видно, они маскируют одежду. Фото: пресс-служба ЮВО

РАБОТА НОЧЬЮ

- По легенде учений, одна из задач – это обнаружение условного противника ночью, - объясняет Александр Алексеев. – Мы отрабатываем задания не только днем, но и в темное время суток. Бойцы должны уметь ориентироваться и выполнять задачи в любом месте и в любое время.

В рамках учений стреляли из пулемета. гранатомета. Фото: пресс-служба ЮВО

Следующий этап – отработать способы обнаружения замаскированных командных пунктов условного противника. Тут уже спецназ работает в лесу, где заранее скрыли от него радиостанции и боеприпасы предполагаемого неприятеля. Разведчикам предстоит не только обнаружить средства связи и взрывчатку, но еще и захватить стратегические объекты боевиков. И все это необходимо сделать в определенное время. Группы в полной экипировке и с оружием выдвигаются в лес, откуда вернутся уже буквально через несколько часов, блестяще справившись с задачей.

Один из пунктов учений- скрытное передвижение в густых зарослях. Фото: пресс-служба ЮВО

Пригодились и уроки выживания. По легенде учений, часть группы оказывается отрезана от главных сил, и ей приходится обустраивать посты наблюдения и делать из того, что есть в лесу и в запасе, взрывные устройства.

СУТКИ ПОЛНОГО РАДИОМОЛЧАНИЯ

В рамках учений сутки у спецназа ушли на то, чтобы добраться до указанного места назначения без радиостанций и различных средств связи. Лишь с компасом и бумажными картами местности. По легенде, за бойцами установлена прослушка, и если они воспользуются радиосвязью, условный противник уничтожит военных. Поэтому приходится ориентироваться по компасу и визуальной разведке и идти к финишу в режиме полного радиомолчания. А преодолеть предстоит 30 километров - такой вот марш–бросок!

В рамках учений использовалась современная военная техника. Фото: пресс-служба ЮВО

Серьезные испытания начинаются с самого начала - группа военных высаживается на неподготовленную площадку. Десантируется из вертолетов на сверхмалой высоте. На каждом бойце - полная экипировка и оружие, общим весом до 25 кг.

Оказавшись на земле, спецназ маскирует парашюты и скрывается в непроходимом лесу. Здесь бойцам предстоит выполнить 10 контрольных упражнений в условиях, максимально приближенных к боевым. Одно из них - скрытное передвижение по труднопроходимому маршруту. На пути у военных – густые заросли, но они преодолевают препятствия так тихо, что слышно лишь, как шуршат листья на деревьях. И ни одна ветка под ногами не скрипнула. Настоящие ниндзя!

Военные вели огонь в лесу. Фото: пресс-служба ЮВО

- Контрольная проверка за 2019 учебный год рассчитана на неделю. За это время было уделено особое внимание совершенствованию навыков боевого применения современного оружия и технических средств разведки, в том числе новейших оптико-электронных комплексов наблюдения «Ирония», - пояснили в пресс-службе Южного военного округа. - Было привлечено более 400 военнослужащих и около 100 единиц техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», «Тайфуненок» и «Тигр».