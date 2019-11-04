Владимир Путин назначил вице-губернатора Кубани атаманом Всероссийского казачьего общества

В День народного единства, 4 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ «Об атамане Всероссийского казачьего общества». В документе говорится: «Назначить Долуду Николая Александровича атаманом Всероссийского казачьего общества».

С 2006 года Николай Долуда занимает пост вице-губернатора Краснодарского края, а в 2007 году его избрали атаманам Кубанского казачьего войска.

Николай Долуда родился 10 июня 1952 года в селе Миролюбовка Богодуховского района Харьковской области. В 1967 - 1971 годах учился в машиностроительном техникуме города Сумы. В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, с 1983 по 1986 года был слушателем Военной академии войск ПВО по специальности - офицер по управлению боевыми действиями.

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28 лет прослужил в Вооруженных Силах. В 1994 году ему присвоено войсковое звание полковник.

С 1998 по 2001 года Николай Долуда был заместителем главы города - руководителем аппарата администрации Ейска.

С января 2001 года работал в аппарате администрации Краснодарского края: заместитель руководителя аппарата, начальник социально-производственного управления администрации Краснодарского края; управляющий делами администрации Краснодарского края, руководитель социально-производственного департамента.

В 2004 году окончил Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», экономист-менеджер.

В 2006 году назначен заместителем губернатора Краснодарского края, управляющим делами. Состоит в хуторском казачьем обществе «Офицерская казачья сотня Екатеринодарского казачьего отдела Кубанского казачьего войска».

В ноябре 2007 года Войсковым сбором Кубанского казачьего войска избран атаманом Кубанского казачьего войска согласно Указу Президента России. Также ему был присвоен высший чин казачьего генерала.

21 октября 2015 года Николай Долуда назначен вице-губернатором по делам казачества, физической культуре и спорту.

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Награжден памятной медальями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-й степени, «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени; «100 лет профсоюзам России»; «60 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 года»; «За укрепление боевого содружества». А также награжден орденом русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени.