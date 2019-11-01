2019-11-01T12:17:50+03:00
Общество

Ски-пасс в Сочи стал единым

Теперь кататься на курортах Красной Поляны можно по одному билету, а не покупать несколько
Варвара ДЫМ
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Фото: rosaski.comФото: rosaski.com
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В декабре на Красной Поляне в Сочи стартует новый горнолыжный сезон. И любителей бороздить снежные просторы ждет хорошая новость – на всех курортах наконец-то сделали единый скип-пасс – пропуск на подъемники.

- В новом сезоне в Сочи единый ски-пасс заработает на всех горных курортах – «Роза Хутор», горно-туристический центр «Газпром» и Курорт Красная Поляна, - рассказали в администрации Сочи. - А также появится возможность использовать инфрaструктуру кaждого из трех курортов – прокaты снаряжения, школы инструкторов, ресторaны, кaфе, дополнительные услуги.

Кстати, о том, чтобы ввести единый билет, просили не один год сами туристы. Так гораздо удобнее. Но в то же время горнолыжники смогут приобрести и отдельный ски-пасс – на один из курортов.

- Объединяя трассы, Сочи выходит нa уровень ведущих европейских горнолыжных курортов, предостaвляющих гостям рaзличные варианты кaтания: доступны как единый ски-пасс, так и ски-пасс, позволяющий кaтaться на одном из выбрaнных курортов. Между нижними стaнциями канaтных дорог трех курортов будет курсировать ski-bus - бесплaтный aвтобус для облaдателей действующего единого ски-пасса, - пояснили на одном из курортов.

Купить единый скип-пасс можно будет с начала декабря, а вот воспользоваться им можно будет с 20 декабря. Общая зона катания составит более 177 км.

На курорте «Роза Хутор» протяженность горнолыжных трасс составляет 102 км.

БУДЬ В КУРСЕ

На Красной Поляне действует нескольки видов ски-пассов.

Сезонный ски-пасс - им можно воспользоваться в любое время на трех курортах. Дневной ски-пасс - предназначен на один день на катание с 8:30 до 16:00.

Цены на единый ски-пасс

Период «Высокий», действует до 27 декабря 2019 . Взрослый на один день (дневное катание с 8:30 до 16:00) 3300 рублей, детский – 1700

Период «Пик», действует с 28 декабря 2019 до 07 января 2020 года. Взрослый на один день (дневное катание с 8:30 до 16:00) – 3 900 рублей, детский – 1900.

Период «Высокий», действует с 8 января 2020 года до 5 апреля 2020 года. Взрослый на один день (дневное катание с 8:30 до 16:00) 3300 рублей, детский – 1700.

Период «Весенний Снег», дейстует 06 апреля 2020 по дату закрытия сезоня. Взрослый на один день (дневное катание с 8:30 до 16:00) 2000 рублей, детский – 1000.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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