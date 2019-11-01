2019-11-01T12:12:20+03:00
Общество

Открытка для мамы – 2019!

Конкурс стартовал 30 октября
Ева МУР@kp_kuban
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Международный праздник День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноябряМеждународный праздник День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноябряФото: Мария ЛЕНЦ
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В праздничном календаре существует одна очень важная дата – День матери. Отмечается этот светлый и добрый праздник в последнее воскресенье ноября. В этом году мамы будут принимать поздравления 24 ноября. И самым желанным подарком для каждой, несомненно, будет поцелуй и объятия своих детей. И как приятный бонус - открытка от замечательного сыночка или милой дочки.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет о старте традиционного конкурса «Открытка для мамы - 2019»! Предлагаем всем детям Краснодара и Краснодарского края принять в нем участие и поздравить своих милых, нежных, добрых мам с предстоящим праздником.

Осталось только сделать открытку. Наверняка это будет портрет мамы. Скорее принимайтесь рисовать. Напоминаем, что принимаются индивидуальные, а не коллективные работы.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

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