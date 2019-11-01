2019-11-01T13:30:48+03:00
Общество

Санаторий, который не принял пенсионера из-за возраста, отказывается возвращать деньги

87-летний Николай Кацко все еще надеется вернуть свои средства и услышать извинения
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Николай Кацко хотел отдохнуть, а в итоге тратит время на судебные тяжбы.Николай Кацко хотел отдохнуть, а в итоге тратит время на судебные тяжбы.
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Эта история тянется больше года. Мало того, что отпуск, на который рассчитывал пенсионер, сорвался, так еще и время приходится тратить на судебные тяжбы. А началось все того, что в марте 2018-го 86-летний Николай Кацко оплатил аванс за путевку в санаторий под Лабинском - всего 11 600 рублей. Деньги перечислил по почте. После этого мужчина прошел медосмотр в поликлинике, на руки получил санаторно-курортную карту. В ней четко было написано - противопоказаний к поездке нет.

Когда Николай Романович уже сидел на чемоданах, позвонил в санаторий, чтобы уточнить, все ли в порядке. Но получил отказ в размещении.

- Пытались узнать, с чем это связано. Нам говорят: «Он у вас слишком старый». Как это понять? - вновь спрашиваем. А они прямым текстом: «Пусть умирает дома, а не у нас в санатории», - цитирует представителей санатория внук мужчины Виталий Кацко. - При этом деньги нам не вернули. Тогда и решили подать иск.

В марте служитель Фемиды встал на сторону пенсионера и присудил ему 110 433 рубля. Это деньги, уплаченные за бронирование путевки, неустойка, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. 50 тысяч из этой суммы - моральный вред.

Однако в конце мая санаторий подал апелляцию. Компенсацию снизили почти в 4 раза - до 30 тысяч рублей.

После этого, внук ветерана решили обратиться за помощью в прокуратуру.

- В это же время Следственный комитет провел проверку, по результатам которой возбудил уголовное дело по статье 136 УК «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» в отношении директора санатория «Лаба» Анатолия Шахматова, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» Виталий Кацко.

Но этим дело не кончилось. Спустя 3 месяца руководство санатория добилось прекращение уголовного дела, поскольку их кассационную жалобу удовлетворили. А вот заявление Николая Кацко - нет.

Сейчас санаторий хочет полностью отменить судебные решения, которые были в пользу 86-летнего пенсионера.

- Рассмотрение жалобы назначено на 13 ноября уже в Краснодарском краевом суде, - добавляет «КП» - Кубань» Виталий Кацко. - Деньги нам никто так и не вернул. Извинения, к сожалению, не принесли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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