Кубанские дайверы подняли со дна высокогорного озера останки советских воинов

Волонтеры, казаки и дайверы провели экспедицию в горы Кавказа, чтобы найти останки солдат, погибших в тяжелейших сражениях за освобождение Кавказа. Группа добралась до озера Халега. По данным военных архивов, здесь были расстреляны 12 советских горных стрелков, останки которых должны быть под водой.

На перевалах шли ожесточенные бои Фото: Эрнст Антонов

- 810-й полк с боем пробивался на помощь 815-му стрелковому полку, который уже много дней вел тяжелые бои в высокогорье Военно-Сухумской дороги. Желая облегчить положение защитников Клухорского перевала, командование корпусом приказало 810-му полку перейти через перевал Халега и выйти на Военно-Сухумскую дорогу, чтобы нанести удар по клухорской группировке противника. С этого дня, почти не смолкая ни на один час, на склонах хребта Мысты-Баши гремел многодневный ожесточенный бой... Горные перевалы в этом районе овеяны немеркнущей славой героев, стоявших насмерть и не пропустивших врага в Закавказье, - рассказал руководитель экспедиции Эрнст Антонов.

Поход со снаряжением к высокогорному озеру был непростым, преодолеть трудности помог опыт прошлогодней экспедиции к озеру Лунному в Карачаево-Черкесии. Базовый лагерь развернули на высоте 2874 метра.

Обследовано 30% аквартории озера Фото: Эрнст Антонов

За два дня погружений, которые осуществляли Эрнст Антонов и технический дайвер Сергей Несвежий, найдены многочисленные артефакты времен войны: гильзы немецкого пулемета MG, снаряды крупного калибра, элементы подрыва взрывчатки, фрагменты механизмов канатной дороги.

- Находок было много, все они переданы в музей станицы Зеленчукской, - говорит Эрнст Антонов.

На второй день погружений дайверы нашли человеческие останки. Фрагменты костей лежали на глубине 1,7 метра, а рядом лежали стреляные немецкие гильзы.

Находки передали в музей станицы Зеленчукской Фото: Эрнст Антонов

- С большой вероятностью можно предположить, что это и есть место расстрела советских горных стрелков. Косвенно на это указывает и обелиск, расположенный неподалеку и уставленный в 70-х годах прошлого века, - говорят исследователи.

Из-за погодных условий дайверы изучили только 30 процентов акватории озера Халега. Останки воина, погибшего в горах Кавказа, захоронили рядом с военным обелиском.