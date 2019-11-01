2019-11-01T15:22:21+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае на ноябрьские праздники: ожидается усиление ветра и мокрый снег

Но уже 4 ноября будет солнечно и тепло
Александра ПОДУШКО
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Но уже 4 ноября будет солнечно и теплоНо уже 4 ноября будет солнечно и теплоФото: Олег ЗОЛОТО
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Синоптики составили прогноз погоды на ноябрьские выходные. Жителям Кубани обещают похолодание.

2 и 3 ноября в первой половине периода местами в горных и предгорных районах края возможны осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0…-5 градусов мороза, местами будет -6…-8 градусов. 2 ноября столбики термометров покажут 3…8 градусов тепла, а 3 ноября - 7…12 градусов, местами до +15.

- На Черноморском побережье в субботу и воскресенье в первой половине периода ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, 2 ноября порывы усилятся до 12-17 метров в секунду, в районе Новороссийска 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 1…6 градусов тепла, в предгорных районах Туапсинского района до -2. Днем будет тепло до +13, - сообщили в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

По данным Яндекс.Погоды, в Краснодарском крае в День народного единства будет солнечно. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +11…+14 градусов тепла, а ночью - +1. В краевой столице 4 ноября также солнечно. Днем столбики термометров покажут +15…+17 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится до +6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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