Квартиры в Сочи: снять одну дорогую или 86 дешевых

Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Эти строчки из песни Игоря Корнелюка не дают покоя многим нашим соотечественникам. Недвижимость в Сочи разлетается как горячие пирожки, и это при практически московских расценках. Проблема с самостроями – многоквартирными домами, возведенными на месте частных – является чуть ли не основной для города.

Как купить квартиру в Сочи, чтоб потом ее не снесли, будем разбираться в отдельной статье. Сейчас же коснемся аренды. Сочи – город контрастов. Ведь и есть снежные горы, и теплое море. Также и с недвижимостью: есть пышные хоромы, а есть и … ну вы поняли.

Дело в том, что в агентстве недвижимости «Мандарин» провели анализ цен.

- Оказалось, что Разница между самой дешевой и дорогой квартирой составляет 86 (!) раз, - резюмируют «КП» - Кубань» эксперты.

ЧТО ПОЧЕМ

Сейчас на рынке долгосрочной аренды Сочи экспонируется 655 объектов. Наиболее дешевые предложения стартуют с отметки в 5 тысяч рублей за месяц. Такой объект сдается в Хостинском районе города. Его особенностью является то, что арендатор, снимая объект, должен будет выполнить за пару месяцев косметический ремонт в квартире. После этого объект будет сдаваться по ставке в 10-12 тысяч рублей. Площадь квартиры составляет 30 метров квадратных.

Самый компактный вариант, площадь которого составляет всего 10 метров, сдается за 11 тысяч рублей в месяц. Эта цена уже включает в себя плату за коммунальные услуги.

- Особенностью объекта состоит в том, что он сдается только на низкий сезон, то есть до мая. Кроме того, в помещении может проживать только один человек, - объясняют аналитики.

А вот самый дорогой стоит аж 430 тысяч месяц. Причем, это без коммуналки. За нее арендатор должен будет платить отдельно. Но это не последнее условие. Еще владелец требует залог и предоплату. Итого наниматель должен иметь на руках не менее одного миллиона рублей. Площадь объекта превышает 300 квадратов, в нем пять комнат и один бассейн на террасе.

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПО БОЛЬНИЦЕ

Не стоит отчаиваться, увидев эти цифры. Это крайние показатели самых дорогих и дешевых предложений. Средняя же стоимость долгосрочной аренды 30-50 тысяч рублей. В зависимости от площади квартиры, ремонта и расположения.