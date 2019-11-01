В Сочи школьники на уроке физкультуры избили одноклассника

После скандала в сочинской школе №13 уволен учитель физкультуры. А полиция по жалобе матери одного из учеников проводит проверку. Как стало известно, инцидент произошел 23 октября. В Сети появилось видео, на котором видно, как группа четвероклассников избивает ногами лежащего на земле сверстника.

- У моего сына ушибы головы, живота, шеи, таза, бедер, голеностопа, - рассказала мать пострадавшего Наталья. – Неделю он проходил лечение.

По ее словам, ее сын сказал: «аниме - говно», что вызвало необъяснимую ярость со стороны одноклассников. Обидчика просто перевели в другой класс, а дети даже не извинились перед пострадавшим. Учитель, в свою очередь не вмешался в конфликт и сказал, что мальчик сам должен был постоять за себя. В городском управлении администрации Сочи рассказали, что учитель уже уволен.

- Проведено служебное расследование. За недобросовестное исполнение обязанностей преподавателю вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Преподаватель уволен, - сообщили в управлении, уточнив, что педагог во время инцидента принимал нормативы у других учеников.