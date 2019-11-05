2019-11-05T11:19:35+03:00
Общество

В Адыгее сотрудник МЧС нашел на улице 90 тысяч рублей и вернул деньги владельцу

Найти хозяина кошелька оказалось несложно
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Найти владельца помогла банковская картаНайти владельца помогла банковская картаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пример честности и порядочности показал сотрудник МЧС Адыгеи Владимир Катышевский. Мужчина на улице нашел кошелек с крупной суммой и вернул его владельцу.

Эта история произошла в Майкопе. Спасатель ехал на своем авто по улице Пионерской и недалеко от Соборной мечети увидел лежащий на пешеходном переходе бумажник.

- Развернулся, подъехал, взял бумажник и документы. По ним я и увидел, что человек не местный, нужно было его найти, - рассказывает Владимир.

Владимир Катышевский вернул деньги и документы владельцу Фото: ГУ МЧС Адыгеи

Владимир Катышевский вернул деньги и документы владельцу Фото: ГУ МЧС Адыгеи

В кошельке помимо водительского удостоверения и банковских карт на имя жителя Грозного лежала крупная сумма – 90 тысяч рублей, но наш герой говорит, что у него и в мыслях не было оставить их себе. Владимир Катышевский смог быстро оповестить владельца кошелька, проявив смекалку.

- Я ему перевел один рубль, для того чтоб он увидел мой номер телефона в сообщении, для того чтобы он связался со мной. Мы созвонились, он приехал, и я отдал ему кошелек, - говорит Владимир.

Этот совет может помочь многим людям, которые хотели бы найти хозяев утерянных кошельков и карт. Радости жителя Чечни, который потерял деньги и документы, не было предела.

- Я очень благодарен Владимиру за его честность и порядочность. Желаю ему успехов, здоровья, и хочется, чтобы у нас в России было побольше таких людей, как он! – приводит слова мужчины пресс-служба ГУ МЧС Адыгеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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