Контрольная проверка: как в Анапе проходит строительство соцобъектов

В конце октября представители Общероссийского Народного Фронта в сопровождении корреспондентов федеральных СМИ посетили строящиеся на территории Анапы социальные объекты. После поездки в СМИ прозвучали многочисленные претензии. В частности, проверяющие отметили срыв сроков сдачи детского сада «Орлёнок». Однако представителей администрации города-курорта на объезд не пригласили, и у них не было возможности разъяснить существующее положение дел на подвергнутых критике объектах. Чтобы внести ясность в ситуацию и дать объективную информацию о том, что на самом деле происходит на стройплощадках, «КП» обратилась за разъяснениями к местным властям. Администрация Анапы охотно пошла на контакт, в ответ на наши вопросы предоставив подробную информацию по каждому объекту.

Детсады на контроле

Так, нарушение сроков сдачи детского сада «Орленок» вызвано неготовностью инженерных сетей по вине снабжающих организаций. Поэтому долгое время подключить объект к электросетям было невозможно. При этом все работы в здании завершены. На сегодняшний день уже решен вопрос и с коммуникациями, до конца года детский сад будет сдан.

Вопросы представителей ОНФ вызвал и детсад в Воскресенском. По данным администрации города-курорта, срок завершения строительства объекта согласно муниципальному контракту истекает только 15 ноября. Поэтому пока сроки сдачи не нарушены. Однако в администрации не скрывают опасений, что сдача дошкольного учреждения может незначительно сдвинуться. Поэтому в настоящее время администрация Анапы ведет претензионную работу с подрядной организацией.

Гости от ОНФ раскритиковали за неприглядный вид прилегающую территорию детсада. Но стоит отметить, что, согласно технологии, благоустройство территории проводят в финале строительства. До этого идет прокладка коммуникаций, работает крупногабаритная строительная техника, которая разбила бы свежеуложенный асфальт и обустроенные газоны. По условиям контракта работы по благоустройству территории запланированы на ноябрь.

Кладбище вне контракта

Представители ОНФ остались недовольны состоянием кладбища в Гостагаевской. Как сообщили в администрации, показанная в сюжетах и вызвавшая вопросы у представителей ОНФ территория кладбища, вовсе не входила в муниципальный контракт и предназначена для расширения на последующие годы. При этом участок, оборудованный и готовый к использованию, в зону внимания «контролеров» не попал.

Напомним, кладбище расположено в 3-й горно-санитарной зоне, что разрешено законодательством и всеми возможными санитарными нормами.

По поводу отсутствия сторожа, в администрации пояснили, что в настоящее время будка охраны изготавливается МУП «Бюро по оказанию ритуальных услуг» и в ближайшее время будет установлена. Подъезд к воротам организуют в процессе дальнейшего благоустройства территории кладбища.

Критике «инспекторов от ОНФ» подверглась и дорога к кладбищу. Однако, выполнена она с учетом рельефа местности, а дорожная одежда – в соответствии со строительными нормами. Она состоит из двуслойного покрытия. Нижний слой выполнен из асфальто-бетонной пористой крупнозернистой смеси, верхний – из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей. На все дорожные работы подрядчик дал гарантию, а если возникнут недочеты, связанные с качеством, сам их и исправит.

Не задержка, а перенос

Проверяющие не обошли вниманием и строительство нового корпуса шестой школы. Как сообщили в администрации, проблемы здесь возникли еще на стадии котлована – из-за плохой погоды подрядчик начал отставать от намеченных сроков. Поэтому в мае текущего года подрядная организация разработала новый график работ, предусматривающий завершение строительства 30 ноября. Иными словами – нарушения сдачи, о котором говорили гости из ОНФ, не было. Есть перенос сроков реализации муниципального контракта. К слову, все работы оплачивались только после их выполнения. На конец октября здание нового школьного корпуса находилось уже в высокой степени готовности. По официальным данным, выполнение строительно-монтажных работ составляет 75 %, в том числе общестроительных – 91 %.

Представители ОНФ посетили и село Бужор. Там ремонтируют Дом культуры. На это потратили более чем шесть с половиной миллионов рублей, закончить обещали в сентябре. Однако сроки затянулись, поскольку пришлось укреплять потолки, а для этого потребовалось согласование с Крайгосэкспертизой. Сейчас администрация ведет претензионную переписку с подрядчиком – компанией ООО «Кубаньспецстрой». При этом часть запланированных работ уже выполнена, а некоторые материалы закуплены и доставлены в охраняемое помещение на территории ДК. Строительство и ремонт всех соцобъектов на постоянном контроле администрации и лично главы курорта Юрия Полякова.

Напомним, этой осенью в Анапе открыли два детских сада в микрорайоне Алексеевский и селе Сукко. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё три детских сада. Кроме того, в городе-курорте в настоящее время возводится детсад по улице Ленина, строительство ещё двух дошкольных учреждений намечено на следующий год. В 2020 запланировано и строительство двух школ на 1100 и 1550 мест в микрорайонах Алексеевский и Горгиппия.