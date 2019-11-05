Coca-Cola внедряет раздельный сбор мусора в Краснодарском крае

Экологическая обстановка в Краснодарском крае, как и во всем мире ухудшается с каждым годом. Фотографии планеты, сделанные из космоса, ужасают. Только на поверхности Черного моря отчетливо просматриваются 140 мусорных пятен. И значительную часть загрязнений составляет пластик.

Поэтому на протяжении нескольких лет Coca-Cola в России активно внедряет инициативы, направленные на защиту экологии. Одним из решений всеобщей мусорной проблемы может стать раздельный сбор мусора (РСО) и дальнейшая переработка вторичного сырья. Именно этой теме был посвящен круглый стол, организованный компанией Coca-Cola.

Участие в нем приняли представители всех заинтересованных сторон, так или иначе связанных с данной сферой. В краснодарском бизнес-центре собрались представители регионального оператора, руководители крупных торговых сетей, предприниматели, природоохранные активисты и руководители волонтерских движений. Проведение мероприятия совпало с официальным Днем Черного моря – такое же название носит и одноименный экологический проект компании.

- Наша компания прилагает все усилия для улучшения экологической ситуации. С 2005 года мы реализуем проект «День Черного моря», который сейчас является составной частью нашей глобальной стратегии «Мир без отходов». Целью ее является минимизация пластикового загрязнения, в том числе в Краснодарском крае, - отметил региональный руководитель направления устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами Coca-Cola НВС Россия Александр Горбачев.

По мнению исполнительного директора ассоциации РусПЭК Любови Меланевской, каждый производитель должен иметь право и возможность самостоятельно утилизировать произведенную упаковку. Она отметила, что вопрос о расширенной ответственности производителя решается на законодательном уровне. Отметим, в ассоциацию РусПЭК входит уже 20 крупнейших компаний России и мира, в том числе и Coca-Cola.

- Каждый производитель товаров упаковки несет ответственность за дальнейшую судьбу бутылки, банки или тетрапака.

Александр Горбачев сообщил, что у компании реализуется три экологических направления – сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, сохранение водных ресурсов и принятая в прошлом году стратегия «Мир без отходов».

- Перед компанией стоят серьезные задачи. К 2025 году мы полностью перейдем на перерабатываемую упаковку. А к 2030 году планируем собирать и перерабатывать весь объем упаковки, поступившей на рынок вместе с напитком, - акцентировал Горбачев.

Отметим, экологическая стратегия Соса-Cola включает пять основных направлений: «За чистое будущее озера Байкал», «День Черного моря», «Живая Волга», «Зеленые команды» и серия проектов, объединенных одной идеей раздельного сбора «Разделяй с нами». Последний подразумевает не только установку контейнеров и организацию раздельного сбора, но и мощную образовательную программу для детей, студентов и взрослых граждан.

- Начиная с 2016 года, мы установили более 5 тыс. контейнеров в городах России. В 2018 отправили на переработку 27% отходов. На данный момент стратегия «Мир без отходов» охватывает 62 города нашей страны, - отметил Александр Горбачев.

Ежегодно в России образуется свыше 70 млн тонн отходов. По разным экспертным оценкам отходы упаковки занимают примерно 35-40 процентов. А чтобы выделить их из общей массы мусора, нужен всем понятный и доступный механизм раздельного сбора отходов. И, по мнению организаторов круглого стола, каждый из нас может внести свой вклад в дело улучшения экологии. Поэтому участники дискуссии вскрыли все болевые точки, препятствующие реализации идеи РСО. Более того, присутствующие смогли найти общий язык по ряду основных проблем. Так, волонтеры вызвались сотрудничать с региональным оператором, а руководители крупных торговых предприятий наметили дальнейшие шаги по минимизации пластикового мусора.

Координатор движения "Раздельный сбор.Краснодар" Анастасия Зеленкова выразила готовность сотрудничать с региональным оператором. Фото: пресс-служба компании Coca-Cola.

Всех объединила общая цель – остановить пластиковую угрозу. На встрече привели печальный пример острова Пасхи – отдаленного от других континентов и морских путей. Некогда развитая цивилизация после тотальной вырубки леса и, как следствие, экологической катастрофы, превратилась в малочисленное племя каннибалов. Потому что у жителей Пасхи не было другого острова – как и у нас нет другой планеты.