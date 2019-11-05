«Не звонят больше трех недель»: в Горячем Ключе при странных обстоятельствах пропала семейная пара

В Горячем Ключе бесследно исчезла супружеская пара. Поисками 51-летней Елены Кудрявцевой и 50-летнего Константина Чередниченко сейчас занимаются правоохранители и волонтеры.

Забили тревогу родственники семьи. По их словам, пара перестала выходить на связь 12 октября. В частном доме на улице Ленина, где живут супруги, их нет.

Со слов знакомых, Елена и Константин всегда жили мирно, не ссорились и с соседями, серьезных конфликтов с начальством или коллегами тоже не припомнят.

По некоторым данным, семья могла уехать на курорт. По крайней мере, так говорят знакомые пары. Правда, близкие уверены - если бы они собрались в поездку, то обязательно бы предупредили об этом.

Родственники написали заявление о пропаже в полицию, но просят всех неравнодушных помочь. У мужчины есть особые приметы - на пальцах рук отечность, шрам на носу, большая часть зубов отсутствует, ходит медленно.

- В настоящий момент проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавших, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ВАЖНО!

Родственники пропавших просят всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения семьи, сообщить по телефонам: 8-989-820-88-71, 8-961-585-95-96 либо в дежурную часть полиции: 8-999-437-96-51, 3-52-91. Анонимность гарантируется.

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