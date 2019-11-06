2019-11-06T12:10:00+03:00
Общество

В Краснодаре представили концепцию набережной вдоль реки Кубань

Ее презентовала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир [фото]
Александра ПОДУШКО
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Проект набережной. Фото: администрация КраснодараПроект набережной. Фото: администрация Краснодара
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В краевой столице представили концепцию развития набережной вдоль реки Кубань от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста. Также главный архитектор Краснодара Наталья Машталир детально рассказала о проработке проекта второй очереди сквера имени 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.

Проект набережной. Фото: администрация Краснодара

Проект набережной. Фото: администрация Краснодара

- Концепцию единой набережной обсуждали и прорабатывали с жителями на проектных семинарах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Концепция парка. Фото: администрация Краснодара

Концепция парка. Фото: администрация Краснодара

Для того, чтобы разработать проект, в департаменте провели анализ транспортных и пешеходных потоков по специальным геоинформационным системам. Так, они проверили как люди чаще всего ездят, как ходят, и что нужно включить в состав набережной. Здесь будут не только аллеи и декоративные растения, но и почти лес, где высадят много зеленой биомассы.

Концепция парка. Фото: администрация Краснодара

Концепция парка. Фото: администрация Краснодара

Также была представлена концепция второй очереди сквера имени 80-летия образования Краснодарского края. Здесь сделают дорожки, а также функционал. Одной из «фишек» этого проекта является пешеходный мост, на который смогут подниматься инвалиды.

Концепция парка. Фото: администрация Краснодара

Концепция парка. Фото: администрация Краснодара

Это будет многофункциональный парк, в котором сделают сцену для выступлений, большую детскую площадку. Также предусмотрели зону спорта - волейбольную и баскетбольную площадки.

В проекте представлены типы скамеек. Есть, например, большой деревянный настил для того, чтобы на нем можно было загорать, отдыхать. Есть стандартные скамейки со спинкой и без, которые расположены вдоль аллеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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