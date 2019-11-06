Задушили и обезглавили: за жестокое убийство брата в Сочи и побег в Армавире Антону Санникову грозит пожизненный срок

Бежавший в июле от конвоя обвиняемый в убийстве родного брата 38-летний Антон Санников и два его подельника из Мордовии и Ставрополья предстанут перед судом. Мужчине за жестокую расправу над родственником в Сочи и побег в Армавире грозит пожизненный срок.

Как выяснили следователи, Санников просто ненавидел своего старшего брата Вадима, который занимался продажей горюче-смазочных материалов, и решился на убийство. Он подговорил 28 и 29-летних жителей Ставрополья и Мордовии помочь ему расправиться с родственником. Они согласились, так как были недовольны слишком маленькой зарплатой, которую им выдавал 45-летний Вадим Санников.

- 13 декабря 2018 года они на территории склада накинулись на свою жертву. Санников ударил резиновым молотком брата и надел ему на голову пакет. В это время подельники накинули оплетку от электрического кабеля вокруг шеи Вадима и задушили его, - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Видео следственных действий Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

После убийства они пытались замести следы. Все документы брата Антон Санников сжег, а его тело загрузил в багажник «Мазды» убитого и вывез в лес. На месте он ножом отрезал голову жертвы и с подельниками закопали ее и туловище в разных местах.

Часть вещей и телефон брата Санников выбросил в реку, а угнанную машину увез в район Сухумского шоссе и бросил, столкнув в кювет. В вещах Вадима злоумышленники нашли 50 тысяч рублей, которые поделили между собой.

Следователи смогли довольно быстро найти подозреваемых в этом убийстве, и в декабре все трое были арестованы.

Однако 24 июля Антону Санникову удалось бежать от конвоя при этапировании на вокзале Армавира. Поиски обвиняемого продолжались до 28 июля, пока его нашли в районе поселка Маяк около Курганинского моста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722728" frameborder="0"></iframe> На Кубани задержали беглеца из-под конвоя.Источник: ЧП Новкубанск

- Застрелите меня, я три дня не ел, - умолял полицейских дрожащий Санников.

В его уголовном деле появилась статья «Побег». В отличие от подельников, свою вину он признал в полном объеме и активно сотрудничал со следствием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722729" frameborder="0"></iframe> Момент задержания беглеца из-под конвоя на Кубани.Источник: ЧП Новокубанск

- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Санкция за наиболее тяжкое из совершенных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 либо пожизненное лишение свободы, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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