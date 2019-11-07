Тест «КП»: Что ты знаешь о Революции 1917 года на Кубани
7 ноября – годовщина одного из крупнейших политических событий XX века и повлиявших на ход всемирной истории
Краснодар после Февральской революции. Фото:архив Краснодарского края
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Советская власть на Кубани установилась не сразу. Этому предшествовали две революции – Февральская и Октябрьская, а так же много менее значимых политических событий.
7 ноября 1917 года в нашей стране случилось одно из крупнейших событий прошлого века – в результате вооруженного восстания в Петрограде к власти пришли большевики, свергнув Временное правительство.
В очередную годовщину мы решили проверить, как хорошо вы знаете о тех событиях, которые происходили в Екатеринодаре 102 года назад.
1Телеграмма о госперевороте ( речь о Февральской революции) в Петрограде поступила в Екатеринодар 1 марта 1917 года. Ее задержали, чтобы о ней не знали в городе. Но большевик перехватил ее копию и обнародовал. Как его звали?
Правильный ответ:Задержать телеграмму попытался начальник области Михаил Бабыч. Однако ее копию перехватил сотрудник почты - большевик Павел Асаульченко. Он и передал информацию вечером на собрании рабочих.
2В марте 2017 года в Екатеринодаре появился Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов. В состав исполкома вошли четыре меньшевика, два эсера и три большевика. Какие сборы он проводил?
Фото: Госархив
Правильный ответ:В первые дни марта Совет провел кружечные сборы – сборы на благотворительные цели буквально в кружку. Собирали на нужны русской революции.
3После Февральской революции последний наказной атаман Кубанской области был смещен с должности Временным правительством. А потом (это случилось в августе 1918 года во время Гражданской войны) был жестоко убит в Пятигорске. О ком речь?
Кто это?
Правильный ответ:Михаил Бабыч - последний наказной атаман Кубанской области. Его убили в 74 года - у подножия горы его сначала пытали, а потом заставили самому рыть себе могилу, в которой и похоронили. В 1919 году останки атамана вывезли в Екатеринодар.
4Эта улица сначала носила название, которое носит и сейчас. Но в 1914 году, когда в город приехал Николай II, ее переименовали в Николаевский проспект. А после Февральской революции ей вернули прежнее название. О какой улице речь?
1917 год, Екатеринодар. Фото: myekaterinodar.ru
Правильный ответ:Улица Красная. В 1914 году ее переименовали в Николаевский проспект. А уже в 1917 году екатеринодарцы написали открытое письмо новому правительству с просьбой вернуть прежнее название.
5Как в Екатеринодаре встретили Октябрьский переворот в Петрограде?
Революция
Правильный ответ:Революцию в Екатеринодаре встретили спокойно. Полученные сообщения из столицы не нарушили течение городской жизни.
6Как городская дума Екатеринодара называла Октябрьское восстание в Петрограде?
Фото: Госархив
Правильный ответ:28 октября 1917 года гордума приняла резолюцию, характеризующую восстание в Петрограде «актом измены и государственным преступлением». И призвала население «объединиться… и напрячь все силы для восстановления власти Временного правительства… для решительной борьбы с большевистским восстанием».
7После Октябрьской революции на основании приказа главнокомандующего Кавказской армией был разоружен симпатизирующий большевикам Кавказский запасный артиллерийский гарнизон, который квартировал в Екатеринодаре. Что случилось в городе в знак протеста?
Фото: topwar.ru
Правильный ответ:В знак протеста против разоружения дивизиона в городе прошли организованные большевиками митинги. А 2 ноября остановились все предприятия. Работала только одна водоэлектрическая станция.
8Эта девушка родилась в Щербиновском районе, переехала в Екатеринодар и занималась пропагандисткой деятельность, к которой еще подключила и свою мать. В 1917 ее избрали в областной партийный комитет. А в честь 50-летия Октябрьской революции улицу Горскую переименовали в ее честь. О ком речь?
Фото: хрестоматия по истории Кубани
Правильный ответ:Прасковья Вишнякова
9Этот человек вошел в историю как активный сторонник политики красного террора и расказачивания на Кубани. Он же стал инициатором переименования Екатеринодара в Краснодар.
Кто это?
Правильный ответ:Ян Полуян. Он был активным сторонником расказачивания. Казаков брали в заложники и расстреливали, отбирали земли и переселяли на них иногородних. В 1917 году Полуяна избрали председателем исполкома Екатеринодарского совета. А когда страна отмечала третью годовщину Октябрьской революции, Полуян предложил переименовать Екатеринодар в Краснодар.
10После революции 1917 года этот сотрудник городского завода вступил в большевистскую партию. До этого он тайно выпускал газету «Прикубанские степи», которая имела репутацию «гонимого» подпольного издания, но сделала его популярным на Кубани, на Северном Кавказе, в Донбассе, на Урале и в Москве.
Фото: архив Краснодарского края
Правильный ответ:Митрофан Седин. На фото в центре. Газета «Прикубанская правда» выходила до второго вступления в город войск Деникина в 1918 году. Потом редакцию разгромили, а газету закрыли.
11Где сделано это фото?
Что за улица на фото? Фото: myekaterinodar.ru
Правильный ответ:Улица Красная - перекресток с Гимназической
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Историю Революции на Кубани тебе бы не мешало подучить. Знаний не хватает
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты явно считал мух на уроках кубановедения, когда изучали события 1917 года, но кое-что усвоил. Крепкая "четверка".
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Блестящий результат! По кубановедению в школе у тебя точно была "пятерка".
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ИСТОЧНИК KP.RU