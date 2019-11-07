Тест «КП»: Что ты знаешь о Революции 1917 года на Кубани

Советская власть на Кубани установилась не сразу. Этому предшествовали две революции – Февральская и Октябрьская, а так же много менее значимых политических событий.

7 ноября 1917 года в нашей стране случилось одно из крупнейших событий прошлого века – в результате вооруженного восстания в Петрограде к власти пришли большевики, свергнув Временное правительство.

В очередную годовщину мы решили проверить, как хорошо вы знаете о тех событиях, которые происходили в Екатеринодаре 102 года назад.