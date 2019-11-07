На Кубани цены на зарубежные парфюмы взлетят почти на четверть

Уже в следующем году жителям Кубани придется больше тратить денег на парфюмерию. Эксперты прогнозируют рост цен почти на четверть, причем как на зарубежную продукцию, так и на отечественную. Причина тому - новые правила маркировки, предложенные Минпромторгом.

Дело в том, что в начале октября ведомство опубликовало проект постановления правительства о правилах маркировки парфюмерной продукции. Согласно документу, новшество будет обязательным для производителей и поставщиков уже с 1 июля 2020-го (сейчас идет пилотный режим - Авт.).

Суть маркировки заключается в том, что на товар наносится невидимый уникальный цифровой код. Его может считать только сканер, который покажет движение товара от производителя до покупателя.

Продукция небольших предприятий может исчезнуть с полок магазина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что алгоритм весьма прост, по карману парфюмерных компаний новые правила маркировки ударят серьезно. Чтобы выполнить требование, производителям необходимо приобрести специальное оборудование и программное обеспечение к нему.

- Пострадают производители, в первую очередь отечественные. Все-таки затраты на переоборудование колоссальные - каждому заводу придется потратить порядка 30 миллионов рублей, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» президент федеральной Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева.

Естественно, это отразится и на цене. Потребитель будет платить больше денег за тот же самый товар.

По словам Тамары Шокаревой, крупные бренды останутся на рынке, а вот малый бизнес это не осилит. Потому продукция небольших предприятий может исчезнуть с полок магазина. Как удалось выяснить «КП» - Кубань», парфюмерно-косметическая фабрика Краснодара давно не выпускает туалетную воду. А производственное предприятие в Афипском, скорее всего, сосредоточится на других направлениях.

- Мы занимаемся производством аэрозольной продукции - освежители, лаки для волос, антистатики для одежды, средства от насекомых. Выпуск парфюмерии - не основная деятельность нашей компании. Ранее мы работали по мелким заказам - это был масс-маркет, мы производили туалетную воду стоимостью до 1000 рублей. В основном это были подарочные наборы, которые можно было найти в магазинах и на рынках Краснодара, - рассказывает «КП» - Кубань» главный технолог предприятия «АЭРО-ПРО» Евгения Баркова. - Конечно, предприятия, специализирующиеся на выпуске парфюмерии, будут вынуждены закупать все необходимое, чтобы маркировать товар. Мы сейчас тщательно изучаем проект и определяем, насколько целесообразно будет продолжать выпуск туалетной воды.

КСТАТИ

Чтобы на витринах магазинах не оказались «наливайки»

Новый алгоритм, по мнению Минпромторга, должен помочь снизить число подделок на рынке. Правда, в Ассоциации прямых продаж уверены, что это не поможет сократить объемов контрафакта.

- Гарантию качества - маркировка не дает. Если вы хотите проверить, на сколько честен был с вами производитель, вам нужно провести экспертизу. Приходит в магазин контролирующий орган, в нашем случае Роспотребнадзор, делает закупку, отправляет на исследование и выясняет, на сколько продукция соответствует всем требованиям, - добавляет Тамара Шокарева.