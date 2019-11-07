Лаборатория CL – лучшая в номинации «Лабораторные исследования»

В течение пяти месяцев жители Кубани голосовали за любимые медицинские учреждения. Благодаря подобным проектам, медицина становится более открытой и понятной для каждого.

Лаборатория CL впервые принимала участие в подобном конкурсе, поэтому нам вдвойне приятно, что мы набрали большинство голосов в номинации «Лабораторные исследования». Каждый голос – это человек, который доверяет нашей лаборатории самое ценное – свое здоровье и здоровье своей семьи. Наша победа - это показатель высокого авторитета у жителей Краснодарского края, который мы зарабатывали годами упорного труда и высоким профессионализмом наших сотрудников.

На рынке медицинских услуг лаборатория CL уже более 13 лет, за этот длительный этап времени мы ни разу не усомнились в правильности выбранного направления в развитии - основной упор мы делаем на технологичность и человечность. Медицинский бизнес – это, прежде всего, работа с людьми, их проблемами, заболеваниями и здоровьем. Занимаясь бизнесом в сфере медицины, главное не строить его по модели «деньги – товар – деньги». Важно помогать людям становиться здоровыми.

Филиал CL медицинская лаборатория

За годы работы миллионы жителей и гостей Краснодарского края воспользовались услугами медицинской лаборатории CL. Это стало возможно благодаря постоянному развитию, движению вперед и желанию помогать людям.

На сегодняшний день лаборатория CL является одной из крупных лабораторий на территории Краснодарского края. 118 филиалов представлены в четырех регионах: Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области и в Республике Адыгее. В лаборатории CL выполняется более 800 исследований: цитологические, клинические, биохимические, бактериологические, иммунологические, а также анализы на онкомаркеры и гормоны. Мы стремимся быть как можно ближе к людям. Важный фактор в работе - это комфорт для пациента, чтобы каждый, кому необходимо сдать анализы, мог выбрать лабораторию рядом с домом или работой.

Ежегодно в медицинской сфере появляются новые технологии, и мы стараемся идти в ногу со временем. На сегодняшний день в лаборатории используются самые современные и технически совершенные аппараты для выполнения лабораторных исследований. Основное направление работы лаборатории CL - профилактика возможных заболеваний, снижение тяжести их последствий, информирование людей о состоянии их здоровья. Благодаря популяризации здорового образа жизни существенно выросло количество людей, активно занимающихся профилактикой возможных заболеваний.

Клинико-диагностическое отделение лаборатории CL

В медицине важен принцип открытости и честности в работе с пациентами. Лаборатория CL старается держать высокую планку и быть максимально открытой для своих пациентов.

Перемены есть во всех сферах работы лаборатории. Но есть то, что остается неизменным - сервис и качество. Это приоритет работы лаборатории CL на всех этапах.

Победа в этом конкурсе, да и просто номинация на участие в нем - лучшее свидетельство доверия к лаборатории CL и качеству нашей работы.

Хотим искренне поблагодарить всех проголосовавших за нас. Спасибо вам за доверие!

CL – мы заботимся о вашем здоровье!