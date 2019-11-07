«Белый дядя в синих плавках греет Чёрные моря»: похожий на Деда Мороза мужчина взорвал сеть купанием в море в ноябре

58-летний дядя Коля личность в Сочи достаточно известная. На курорт он перебрался в прошлом году – приехал на чемпионат мира по футболу из Прикамья, да так и остался здесь. Уж больно понравился ему климат и местные женщины! Кстати, женат мужчина был восемь раз, но сейчас его сердце свободно – со своей супругой он развелся еще до переезда в Сочи. У дядя Коли есть дочь, сын и трое внуков – они живут в Пермском крае и иногда приезжают в гости.

В Сочи у колоритного мужчины нет отбоя от женщин.

konovalchuknikolai Как назло на нет календаря (((

- Бабминтон - мой любимый спорт, — шутит про себя дядя Коля.

konovalchuknikolai Разместил своё лицоВ группе ,,Буркино-Фасо",Фейс мой творчески вписалсяВ их состав заподлицо!

Но Николай Коновальчук прославился не только тем, что разбивает женские сердца, но и тем, что круглый год ходит в льняной вышиванке и босой. Иногда, правда, надевает лапти.

Из-за густой седой бороды и волос его даже прозвали сочинским Дедом Морозом – так он похож на новогоднего героя!

konovalchuknikolai Дилер мне КАРЕ раздал,- задрожали руки:столько Queen НЕ ожидал,- АЖ ЧЕТЫРЕ ШТУКИ!))

Дядя Коля ведет свою страницу в Инстаграмм и недавно взорвал соцсети своим новым видео купания в море. Ролик сочинский Дед Мороз записал 6 ноября.

- День шестого ноября - чудный день календаря: белый дядя в синих плавках греет Чёрные моря. Воздух - +21, вода - +17, - так мужчина подписал видео, на котором ныряет в ноябрьское море.

konovalchuknikolai В устье реки Сочи. За спиной пляж Ривьера.

Кстати, купальный сезон дядя Коля в Сочи вообще не закрывает. Он был замечен в Черном море и в феврале, и в апреле.