2019-11-07T14:48:37+03:00
Общество

«Я влюбился и не могу ее забыть!»: Костромской Ромео ищет женщину, с которой переписывался на сайте знакомств

Она живет в Горячем Ключе, потому мужчина просит помощи у местных жителей
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Владимир очень надеется найти свою собеседницу.Владимир очень надеется найти свою собеседницу.
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- Влюбился с первого взгляда! - волнуется Владимир Максимович. - Я должен найти ее!

Мужчина родом из Костромы разыскивает возлюбленную. С 62-летней женщиной по имени Ольга из Горячего Ключа он познакомился на одном из сайтов знакомств. Увидел фото, решил написать и понеслась.

- Мы переписывались с ней в течение какого-то времени. А месяц назад страница Ольги перестала быть активной, - рассказывает Ромео.

Забыть свою собеседницу Владимир Максимович не смог - уж очень приглянулась ему дама.

- Я понял, что пропал... - говорит мужчина в надежде, что сможет разыскать Ольгу. - Контактами мы не обменялись, фамилию ее не знаю.

Но все же некоторую информацию о себе женщина указала. На сайте Ольга зарегистрировалась, чтобы найти серьезные отношения. Сама она в разводе, есть ребенок. Ее рост 160 сантиметров, вес - 52 килограмма. Волосы светлые, глаза карие. По знаку зодиака - Весы. Имеет среднеспециальное (какое — не известно) образование, но давно не работает, она домохозяйка. Очень любит заниматься цветами.

С просьбой о помощи он обратился к жителям Горячего Ключа - быть может, кто-то узнает по фото женщину. Не исключено, что пост увидит и сама дама, которая выйдет на связь.

Милая Ольга, откликнитесь! Возможно, с легкой руки «Комсомолки» Владимир найдет-таки вас. Его телефон находится в редакции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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