2019-11-07T17:33:38+03:00
Спорт

Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Футбол, матч Краснодар - Трабзонспор. Прямая онлайн-трансляция состоится 7 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Европы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Трансляция матча Краснодар - Трабзонспор 7 ноября Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКОТрансляция матча Краснодар - Трабзонспор 7 ноября Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКО
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«Краснодар» 7 ноября на домашней арене принимает турецкий «Трабзонспор» в Лиге Европы.Пока у «быков» в активе три очка и третье место в группе, гости же имеют только один балл и замыкают квартет C.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Трабзонспор - Краснодар 24 октября 2019.

Статистика личных встреч Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019

«Краснодар» с «Трабзонспором» сыграли между собой лишь однажды – это произошло в предыдущем туре группового этапа Лиги Европы. В обоюдоостром матче «быки» сумели одержать важную победу благодаря голам Берга и Вильены – 2:0. Интересно, что «Краснодар» ни разу не проигрывал турецким клубам, а на своем поле одержал две победы из двух. А «Трабзонспор» в России никогда не забивал.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча. Коэффициент на победу «быков» – 1,6, на ничью – 4,1, на победу «Трабзонспора» - 5,5.

Прогноз на матч Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019

Прогноз «КП» - победа «Краснодара» (кф. 1,6)

Время начала матча Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019

Матч Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019 года в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар – Трабзонспор посмотреть 7 ноября, она начнется в 20:55 по московскому времени на телеканале Матч ТВ.

Трансляция Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019

Трансляция матча Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на МатчТВ с 20:55 по московскому времени.

Краснодар - Трабзонспор. Прямая трансляция матч Лиги Европы 7 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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