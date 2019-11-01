2019-11-07T17:33:38+03:00
Экономика

ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 95,7 млрд руб

Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 95,652 млрд руб. Это четвертая сделка секьюритизации ипотечного портфеля Банка ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю.

По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», дочерняя компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах». Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 000 рублей, юридический срок погашения 28.09.2049 г., ожидаемая дюрация около 2 лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.

Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов. Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с ДОМ.РФ, исходя из целей, заложенных в национальном проекте».

ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб. С декабря 2016 года размещено 14 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объемом более 420 млрд рублей.

Для справки:

ИЦБ ДОМ.РФ – стандартные однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является ДОМ.РФ Ипотечный агент. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ являются одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей Указа Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Основным инструментом достижения поставленной цели является рост платежеспособного спроса, обеспеченного развитием ипотечного кредитования, в том числе снижением ставки по ипотечным кредитам ниже 8%. Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов с 2 трлн руб. в 2017 году до 6,2 трлн руб. в 2024 г. Достижение этих целей будет достигнуто, среди прочего, благодаря механизму ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что положено при увольнении и как отстоять свои права
Закон защищает права бывшего работника после увольнения, но как именно - знают не все. Давайте разберемся, что вам положено после ухода из организации и что делать, если начальник отказывается выполнять условия
«Рано или поздно правительство попросит банки списать долги населению»
Гостем Радио «Комсомольская правда» стал известный экономист Владислав Иноземцев, который рассказал, почему нынешние времена нельзя сравнивать с брежневским застоем и когда лопнет кредитный пузырь
Новости 24
На Кубани на особый контроль возьмут процесс застройки лесного фонда
Начинающие архитекторы представили проекты развития Краснодара
В Сочи сносят сразу два самостроя
В Краснодарском крае увеличат финансовую поддержку приемных семей
На особо охраняемых территориях Кубани начали устанавливать аншлаги
На Кубани практически исчезла потребность в детских домах
Можно все! Как купить в Краснодаре квартиру с хорошей скидкой?
Житель Динского района жестоко убил своего отца
В Краснодаре задержали поджигателя квартиры
На Кубани адвоката и бывшую дознавательницу полиции за аферу приговорили к тюремным срокам
В Сочи на ходу загорелась иномарка
Заместителя главы Новороссийска оштрафовали за наемного юриста
Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии
В Краснодаре детская поликлиника № 5 получила новое оборудование
Кубань в 2019 году досрочно погасит более 40 миллиардов рублей госдолга
В Сочи пройдет выставка «Образы природы»
В Краснодаре на месте старых корпусов школы № 61 построят новый детсад
В Анапском районе водитель «жигулей» сбил пешехода