Пассажирский поезд Санкт-Петербург – Севастополь первым пройдет по Крымскому мосту

Строительство железнодорожной части Крымского моста подходит к завершению. 23 декабря из Санкт-Петербурга отправится первый пассажирский поезд в Севастополь, который проедет через Керченский пролив.

- Поезд №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь первым пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Состав отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14:00 и проследует по обновленному маршруту, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

В Севастополь он прибудет 24 декабря в 23:30. Таким образом, путь от северной столицы до города-героя будет занимать 43,5 часа.

Этот поезд повторит исторический рейс, который проехал из города на Неве в Севастополь 125 лет назад. Тогда этот путь занимал около трех суток.

Легендарная «семерка» начала свою историю с 26 мая 1959 года. Этот фирменный поезд ходил круглый год на протяжении 55 лет. Теперь беспересадочное сообщение между городами-портами возрождается с запуском Крымского моста.

Продажи билетов на поезда в Крым стартуют 8 ноября. Перевозки будут осуществлять именные составы «Таврия». Санкт-Петербург и Севастополь соединят пять поездов.

4 двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. «Таврия» из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2009 км займет 33 часа.

РАБОТЫ ЗАВЕРШАЮТСЯ

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года и завершится в конце этого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/708755" frameborder="0"></iframe> Крымский мост отмечает первый год работы.

Сейчас специалисты устанавливают устройства сигнализации, централизации и блокировки для управления железнодорожным движением. Продолжаются тестирование архитектурной подсветки в цветах триколора арок над фарватеров Керченского пролива.

- Синхронно с мостом строятся и заработают таманский и керченский подходы. Это двухпутные дороги длиной 40 и 18 км соответственно. Они свяжут мост с сетью железных дорог на материке и полуострове, - сообщили в инфоцентре.

А по автомобильной дороге через Керченский пролив уже проехало более 8 млн машин, в том числе более 100 тысяч автобусов и почти 800 тысяч грузовиков.

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