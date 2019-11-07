Обзор матча Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019 – 3:1. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» на домашней арене выиграл у «Трабзонспора» в Лиге Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1, ее исход решили автогол и Серкана Асана и фантастический удар пяткой Мануэла Ферандеша.

В компенсированное время второго тайма после углового отличился вышедший на замену Иван Игнатьев, а Нвакаеме на последней минуте смог отыграть один гол.

Эта победа стала второй в нынешнем розыгрыше Лиги Европы для «Краснодара», российская команда пока занимает третью строчку в группе B и продолжает борьбу за выход в плей-офф. Впереди домашняя встреча с «Базелем» 28 ноября.

1-0 Серкан Асан, автогол '27 Краснодар - Трабзонспор.Автогол Серкана Асана после удара Фернандеша

Гол пяткой! Краснодар - Трабзонспор 2:0, Фернандеш, 35.Невероятно красивый гол Фернадеша пяткой

3-0 Иван Игнатьев '90+3 Краснодар - Трабзонспор .Гол Игнатьева в добавленное время

3-1 Энтони Нвакаеме 90+4 Краснодар - Трабзонспор .Гол Трабзонспора на последней минуте матча в Краснодаре

Обзор матча Краснодар – Трабзонспор 7 ноября - 3:1

Турецкий клуб, судя по всему, распрощался с Лигой Европы еще до начала матча и сделал ставку на домашнее первенство. Из стартового состава предыдущей игры против «Краснодара» остались всего три игрока. Тренерский штаб «Трабзонспора» дал шанс проявить себя молодым игрокам.

«Краснодар» тоже не обошелся без ротации. Место в воротах получил Крицюк, а на левом фланге атаки появился Стоцкий, в центре ударной группы – Ари.

«Быки» с первых минут завладели инициативой, Фернандеш мог забивать уже на второй минуте, но с его ударом справился голкипер. Турки выдержали стартовый натиск и отодвинули игру от своих ворот, в какой-то момент борьбы на поле стало слишком много, темп игры замедлился, что явно было на руку гостям.

Но все изменил гол на 27-й минуте. Фернандеш не стал останавливаться после фола на Сулейманове, подхватил мяч и отдал передачу на Олссона, который в касание вернул снаряд португальцу. Удар полузащитника пришелся в ногу Серкана Асана и мяч влетел в ворота – 1:0 после классической краснодарской атаки.

«Быки» помчали вперед и смогли вскоре развить успех еще одним голом-красавцем. На 35-й минуте Ари пяткой отдал мяч Шапи, а тот направил мяч к стоящему спиной к воротам Фернандешу. Полузащитник пяткой отправил мяч точно в дальний угол! 2:0 и в этой игре все стало ясно уже в первом тайме.

Почти сразу после перерыва «Краснодар» мог сделать счет разгромным, но с ударом Спаийча после углового не без труда справился Кардешлер. И все же игра перетекла в приемлемое для хозяев русло и появилась возможность проявить себя у молодых игроков «Краснодара». В середине тайма Фернандеша сменил Уткин, а вместо Ари вышел Игнатьев.

И Уткин едва не вывел Шапи один на один с голкипером передачей из центрального круга. Кардешлер пришлось на выходе играть ногами. А Игнатьев свой выход на рандеву с вратарем реализовать не смог.

Уже в компенсированное время команды обменялись голами: Игнатьев забил после углового, а на последней минуте Нвакаеме классным ударом с линии штрафной все же смог отыграть один мяч.

В итоге – 3:1, долгожданная и уверенная победа «Краснодара», которая оставляет южанам неплохие шансы на борьбу за выход в плей-офф.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар - Трабзонспор 3:1 (2:0). Голы: Серкан Асан (автогол), 27, Фернандеш, 35, Игнатьев 90+3 - Нвакаеме 90+4.

Статистика игроков

Краснодар: Крицюк, Мартынович, Спайич, Петров, Рамирес, Фернандеш (Уткин, 63), Вильена, Олссон (Камболов, 77), Стоцкий, Сулейманов, Ари (Игнатьев, 66).

Трабзонспор: Кардешлер, Хоссейни, Кампи, Фернандеш, Асан, Дурсун, Черекчи (Сары, 87), Эрдоган, Авдияй (Нвакаеме, 65), Джанбаз, Акпынар (Серлот, 72).

Судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Предупреждения: Спайич,19 – Кампи, 64.

7 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 21669 зрителей.