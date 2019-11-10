2019-11-10T17:33:28+03:00
Общество

Умер академик РАО и создатель экспериментальной школы в Геленджике Михаил Щетинин

Он скончался 10 ноября на 76-м году жизни
Александра ПОДУШКО
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Академик Российской академии образования (РАО), основатель и директор экспериментальной школы Михаил Щетинин скончался в воскресенье, 10 ноября. 6 октября он отметил 75-летний юбилей. О его смерти рассказал президент РАО Юрий Зинченко.

- Вечная память великому педагогу. Покойся с миром, дорогой друг и товарищ, - сказал Зинченко.

Михаил Щетинин родился в 1944 году в Дагестане. Известен как педагог-новатор. В 90-е он создал лицей-интернат в поселке Текос Геленджика. Школа появилась как эксперимент в системе среднего образования. В учреждении сочеталась учеба в первой половине дня с трудом во второй половине.

Лицей имени Щетинина

Лицей имени Щетинина

В период с 2005 по 2010 школа была без государственного финансирования, но всегда оставалась бесплатной для учащихся. С 2010 года учреждение состоит в структуре Российской Академии Образования.

Также Щетинин вводил различные новшества в учебный процесс: сокращал время уроков, отменял оценки и домашние задания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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