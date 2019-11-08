«Ее привязывали веревками к кровати»: Постоялица частного дома престарелых впала в кому и умерла после «заботливого» отношения персонала

- Я сейчас себя так корю за то, что оставила маму там, - рассказывает «КП» - Кубань» Лариса Поживилко. - Простить себе не могу...

В августе женщина легла на плановую операцию на ноге. А пожилую маму поместила на время в частный пансионат для пожилых людей и инвалидов в Краснодаре. Условия показались ей настолько замечательными, что она была уверена - мама будет под надежным присмотром за время их вынужденного расставания.

- Презентация на сайте этого пансионата выглядела очень внушительно — пятиразовое питание с учетом всех возрастных особенностей, организация досуга, мониторинг показателей здоровья... У меня даже мысли возникнуть не могло, что все закончится так плохо, - продолжает она.

На теле Елены Андреевны были синяки

3 августа Лариса Тарасовна заключила договор и оплатила месячное пребывание.

- За месяц я заплатила 36 тысяч рублей, причем, всю сумму разом, ведь я не знала, сколько пролежу в больнице, - говорит женщина. - Мне выдали почему-то копию договора (сейчас только начинаю вникать), а перечислять деньги потребовали на личную банковскую карту владельца пансионата.

Каждый день дочери присылали фотоотчеты - тут мама с подружкой-ровесницей с удовольствием ест яблоки, тут она приплясывает под энергичную музыку, тут ест полезный фруктовый салат на завтрак. Проверить эту информацию было нельзя - мама не умела пользоваться телефоном. А у дочери, лежащей в больнице, и сомнений не возникло, что все это могло быть хорошо разыгранной постановкой.

Лечение, а затем реабилитация затянулись. И женщина решила продлить мамино пребывание в пансионате, перечислив еще 36 тысяч рублей. Таковы были требования руководства. А через месяц, 12 сентября, начались звонки.

То, что бабушку привязывали в пансионате даже не скрывают

- Мне сказали, что мама психически больна, испортила им два матраса, что нужно оплатить все эти убытки, - продолжает женщина.

Когда Лариса примчалась в дом престарелых, то нашла маму... привязанной к койке! Елена Андреевна не узнавала дочь и жутко исхудала.

- Это был другой человек. Небо и земля. Я привезла ее ходячей, с хорошим аппетитом, вполне отдающей отчет своим действиям, - говорит Лариса. - А увидела тень.

Лариса заплатила за два месяца пребывания мамы, но пробыла едва ли один. Из всей оплаты вычли стоимость матрасов, якобы испорченных бабушкой, и вернули только часть месячной стоимости

Что происходило в пансионате, когда камера мобильного телефона не фиксировала 93-летнюю Елену Андреевну, неизвестно. Но обстановка внутри него сильно отличалась от той, что была представлена на сайте.

- Я была в растерянности. Только сейчас начинаю приходить в себя и осознавать, что нас просто обманули, - говорит дочь. - Поролоновые матрасы, убогие кровати, обстановка... У мамы руки в синяках, возможно, ее толкали. А главное, таблетки по назначению врача даны в большем, чем нужно, количестве.

Деньги за пребывание бабушки почему-то попросили перечислять на личную карту владельца, а не на счет пансионата

Елену Андреевну привезли домой, и она уже больше не встала. В тот же вечер бабушка впала в кому, а потом умерла в реанимации. Дочь написала заявление в полицию, но ответа на него нет до сих пор.

Более того, из суммы, которую дочь оплатила за второй месяц пребывание мамы, вычли стоимость тех самых поролоновых матрасов.

КОММЕНТАРИЙ

...ПАНСИОНАТА

Владелец целой сети Домов престарелых по Краснодару Сергей Иванович М. считает, что его услуга дешевле, чем нанять сиделку. И «любящие» родственники этим пользуются.

- Попробуйте за 1,5 тысячи в сутки наймите сиделку. Я знаю, о чем говорю. У меня мама несколько лет не вставала с постели. А у нас хорошие условия. Что касаемо Елены Андреевны Слободы, то она психически нездоровая была, а нам этого не сказали при заселении, - рассказал он «КП» - Кубань». - Бабушка испортила нам два матраса и вывела из себя персонал. Они ночами не спали.

От реальной обстановки в пансионате для пожилых картинки на сайте сильно отличаются

Более того, глава сети пансионатов для престарелых не имеет никаких лицензий на этот вид деятельности.

- Это социальные услуги, они не требуют лицензирования, - добавил он.

Следовательно, не подлежат никаким надзорам.

...ГЕРОНТОЛОГА

Доцент кафедры «Гериатрии», врач-гериатр на факультете повышения квалификации врачей Наталья Иванова уверена, что помощь старикам должны оказывать специалисты, а не любители.

- 93 года - это очень хрупкий возраст, когда смена обстановки может спровоцировать ухудшение состояния человека. Тем более, если нет профессионального ухода медика. В медицине есть такая узкая специализация, как гериатрия. Эта наука о старческих болезнях и состояниях, - прокомментировала врач. - Как это в учреждении, специализирующемся на оказании услуг старикам, нет медика? Тогда это профанация с целью обогащения. Эта деятельность обязательно должна лицензироваться, то есть персонал должен соответствовать определенным требованиям. И кроме того, такие пансионаты должны проверяться профильными органами.

БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ?

Так должны или нет контролировать работу подобных пансионатов?

- Конечно, должны. Как и во всех сферах услуг (в данном случае социальных) предпринимателей проверяют по закону раз в три года. Но если история с этой привязанной к кровати бабушкой получит резонанс, то должна будет проводиться внеплановая проверка, - пояснил «КП» - Кубань» врач, юрист, руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. - Что касается государственного лицензирования, то действительно, в этой сфере (если только они не оказывают медицинские услуги) его нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/742605" frameborder="0"></iframe> Санитарки развлекали бабушек песнями и ритмичными танцами.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации...