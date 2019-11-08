«Купили медведя в подарок, но потом бросили»: краснодарка больше трех недель пытается пристроить животное в питомник

Это необычная история произошла в Краснодаре. Во дворе одной из многоэтажек вот уже почти месяц живет медведь. Зовут его Афанасий, ему 2,5 года. Ютится он в небольшой металлической клетке 1х1 метр, а спит прямо под открытым небом.

В Краснодаре медведь поселился во дворе многоэтажки.

- Один мужчина хотела сделать другу подарок на свадьбу - медведя. Он заказал животное в Ростове. Уж откуда точно, я не знаю, может, из питомника, может, у частного лица нелегально купил, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» неравнодушная краснодарка Юлия, помогающая найти Афанасию новый дом. - Дальше произошло вот что. Курьер забрал медведя из Ростова и должен был привезти его в Армению. Все транспортные расходы ему пообещали компенсировать по факту доставки.

Он ютится в маленькой клетке.

Когда довез животное до Краснодара, созвонился с получателем (тем самым женихом) из Армении. А тот заявляет: «Мне медведь не нужен, не везите его!».

Обескураженный курьер попытался связаться с покупателем, но тот не отвечал на звонки. Тогда доставщик решил позвонить продавцу в Ростов, но торговец ясно дал понять - обратно медведя не ждет.

Курьер пожаловался своему приятелю. Сердобольные парни решили в Армению клетку с косолапым не везти, временно оставить (а по факту просто бросить) Афанасия... во дворе жилого дома в центре города. Почему там? В тех домах живет сестра мужчины, которая взялась присматривать за живым товаром. Оставили на время, но в итоге мишка поселился надолго.

В большинстве питомников ответили отказом.

- За Афанасием ухаживает сестра курьера. Сам медведь очень ласковый, дает себя погладить, кушает из рук, а еще умеет танцевать, - говорит Юлия. - Для полноценного питания косолапому нужно съедать 20 килограммов еды ежедневно. От рыбы отказывается, от свеклы и моркови тоже. Но вот на завтрак умял 5 кило яблок, немного хлебушка и с удовольствием покушал семечки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/742647" frameborder="0"></iframe> Завтрак Афанасия.

Медведя сейчас пытаются пристроить в питомник. У Афанасия есть все прививки, ветдокументы и даже клеймо на ухе.

Правда, найти новый дом Афанасию оказалось непросто. Дело в том, что временные хозяева медведя прозвонили по нескольким адресам, но везде получили отказ. В Краснодарском крае нет места для мишки. Сейчас они ждут ответ от питомников в Питере и в Москве.