Как похудеть и стать здоровым?

Ожирение - это одна из наиболее серьезных проблем XXI века, которая поражает людей независимо от их возраста, места проживания и дохода.

Согласно данным Росздравнадзора, количество россиян, которым поставлен диагноз «ожирение», выросло на 6% за последние пару лет и сейчас составляет порядка 2 млн человек.

Большинство людей не могут сбросить лишний вес с помощью диет, физических нагрузок и консервативного лечения. В связи с этим бариатрическая хирургия (хирургия при ожирении) становится популярной и востребованной среди жителей не только Краснодарского края, но и других городов России.

Перед врачами стоит сложная задача не только достижения эстетического вида человека с избыточным весом, но и сохранение и/или восстановления его здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни.

Оперирует хирург С.П. Мужиков. Фото: архив клиники «В Надёжных руках».

В медицинском центре «В Надежных Руках» лечение ожирения всегда – комплексное. Каждого пациента осматривает врач-терапевт, эндокринолог, хирург, после чего назначаются необходимые обследования и анализы, чтобы выяснить, есть ли сопутствующая патология. Привлекаются и другие специалисты (например, ангиохирург, кардиолог). Все это делается для того, чтобы комплексно и максимально эффективно подойти к лечению пациента и помочь ему побороть лишний вес и восстановить здоровье!

В медицинском центре «В Надежных Руках» Краснодара работает опытный специалист Станислав Петрович Мужиков - кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей категории, специалист в области хирургического лечения избыточного веса, который рассказывает о проблемах людей с ожирением, а также о подробностях хирургического лечения таких пациентов.

С какими проблемами сталкивается человек с ожирением?

- Ожирение идет рука об руку с возникновением серьезных осложнений, риском развития различных заболеваний и вероятностью преждевременной смерти. Ведь на его фоне страдают все внутренние органы и системы.

Люди с ожирением чаще страдают ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, имеют более высокие шансы заполучить инфаркт миокарда или ишемический инсульт.

Также одной из распространенных проблем, связанных с ожирением, является сахарный диабет 2-го типа. Кроме того, у данной категории населения намного выше вероятность формирования венозного застоя, а, следовательно, и варикозной болезни, тромбоза глубоких вен и угрожающей жизни тромбоэмболии легочной артерии.

Фото: архив клиники «В Надёжных руках».

У них чаще наблюдаются нарушения функции дыхания, синдром гиповентиляции (то есть недостаточного поступления воздуха через легкие) и удушье (обструктивное апноэ) во время сна.

Нарушается при ожирении и деятельность мочеполовой сферы, снижается либидо, возникает импотенция, бесплодие. И это еще далеко не все неприятные аспекты – на фоне тучности страдает весь организм, причем как соматика, так и психика. Вот почему вопрос должен состоять не в том, худеть или нет, а в том, с помощью какого метода это лучше сделать.

Какие виды операций существуют? От чего зависит выбор того или иного способа?

- Подбор необходимой пациенту операции зависит от метаболических нарушений, массы тела, пола, возраста и пищевого поведения. Сейчас в мире используются три распространенных вида операции:

— Продольная резекция желудка. Она является наиболее часто выполняемой во всех клиниках ввиду большего количества пациентов, которым подходит именно она.

— Желудочное шунтирование. Она выполняется пациентам более тяжелым по весу, имеющим сопутствующую патологию (например, сахарный диабет).

— Билиопанкреатическое шунтирование — для крайне тяжелых пациентов с выраженными метаболическими нарушениями. Выполняется крайне редко.

Какие есть противопоказания?

- Психические заболевания, алкоголизм, возраст старше 65, тяжелая сопутствующая кардиологическая патология — инфаркт, инсульт и т. п.

Какие могут быть осложнения?

-Осложнения могут возникнуть при нарушении техники выполнения операции, а также влияют индивидуальные особенности пациента. Доктор отмечает, что после операции, конечно, необходимо пересмотреть свой образ жизни и пищевое поведение, тогда хирургическое лечение будет максимально эффективным и полноценным во всех аспектах.

Для тех, кто перепробовал все методы похудения и продолжает набирать вес, имеет сопутствующие заболевания, которые мешают сбросить вес и ухудшают качество жизни, - медицинский центр «В Надежных Руках» организовал школу хирургии лишнего веса.

У людей появилась возможность абсолютно бесплатно проконсультироваться со специалистом, узнать все подробности лечения ожирения и задать интересующие вопросы врачу-хирургу высшей категории, кандидату медицинских наук - Станиславу Петровичу Мужикову.

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