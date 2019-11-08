Болеро от Лейсан Утяшевой в Краснодаре

17 ноября снова в Краснодаре состоится второй показ театрально-танцевального спектакля Bolero by Liasan Utiasheva.

За время, что прошло с первого выступления в Краснодаре, шоу прокатилось с большим туром по всей стране. Были изменены костюмы, в сюжетной линии появился еще один главный герой. Время пластической постановки увеличилась до полутора часов.

Сама история - результат многолетней мечты и год плодотворного сотрудничества легенды российской и мировой художественной гимнастики Ляйсан Утяшевой с лучшими хореографами Екатериной Решетниковой и Игорем Рудником, которые и выступили режиссерами-постановщиками этого шоу. Зрители увидят искреннюю и страстную историю Героини, которая проживает свою боль и страхи, возвращаясь к настоящей любви. Многие отмечают, что для понимания происходящего на сцене не нужны слова. Эмоции читаются между строк, а провокационный язык тела стирает все существующие границы. Провокационная постановка не поддается жанровому определению. «Bolero» объединяет в себе и сюрреалистический мир музыки, классический театр, живое искусство, перформанс и современный танец.

17 ноября, ЦКЗ, ул. Красная, 5 Стоимость билетов: 3000 – 5500 руб. Купить билет: stereogorod.ru