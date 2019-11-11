2019-11-11T14:03:01+03:00
Общество

«Пил из реки, спал на лесной подстилке»: спасатели спустя трое суток нашли заблудившегося в лесу сочинца

С сильным обезвоживанием мужчину передали медикам [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мужчину нашли с сильным обезвоживанием. Фото: "Кубань СПАС"Мужчину нашли с сильным обезвоживанием. Фото: "Кубань СПАС"
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- Не верю, что остался жив. Спасибо вам! - не устает благодарить спасателей 68-летний сочинец, который трое суток боролся за жизнь.

А началось все с традиционного похода за грибами. 7 ноября пенсионер пошел в лес в районе села Сергей-Поле.

- Хожу туда не столько за грибами, сколько за здоровьем, - признается мужчина.

Но очередная прогулка закончилась вызовом спасателей.

- Позвонил его брат и сказал, что он заблудился. Последний раз с ним созванивался 8 ноября в 11 утра. Тогда он находился на горе, правда, на какой именно не уточнил, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ЮРПСО МЧС России.

Чтобы передать мужчину врачам, спасатели 7 часов несли мужчину на носилках. Фото: "Кубань СПАС"

Чтобы передать мужчину врачам, спасатели 7 часов несли мужчину на носилках. Фото: "Кубань СПАС"

Тогда попытались выйти на связь спасатели, но мужчина был вне зоны доступа. Но все же, определив предполагаемый квадрат поисковых работ, спасатели и кинологи приступили к работе.

- 8 ноября обследовали участок от юго-западного склона горы Пластунская вдоль ручья Варваровка до поворота с хребта в сторону села Разбитый Котел, - сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд. - На следующий день работы вели от горы Мосья до села Васильевка. Но мужчину так и не нашли.

К счастью, вечером 8-го числа на номер «112» позвонил сам заблудившийся турист. Как позже выяснилось, преодолев несколько вершин хребта, он сошел с тропы и заблудился. А потом оступился и кубарем скатился с 40-метрового склона. На момент звонка он находился в районе горы Черная, в каньоне неизвестной ему реки, куда он упал.

- Я заходил в лес с конечной остановки села Сергей-Поле. Не знаю, смогу ли выйти на связь еще раз - телефон садится, - сказал пенсионер.

Спустя трое суток нашли заблудившегося мужчины Видео: "Кубань СПАС".

10 ноября в два часа ночи с помощью спецсигналов спасатели нашли пострадавшего в районе горы Черная, он полз на четвереньках в надежде выйти из леса. Идти сам не мог, потому что не было сил.

Как рассказывает пенсионер, все три дня он блуждал по лесу. С собой у него был небольшой кусочек мяса, который взял из дома на перекус. Правда, его он съел еще в первый день.

В лесу он больше ничего не ел, пил из реки, спал на лесной подстилке, спичек, чтобы развести костер, у него с собой не было.

- Уже в последний день он находился в том районе, где рядом нет водоема. Потому у него сильное обезвоживание, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» работники "Кубань СПАСА".

Пострадавшего на носилках транспортировали из труднодоступной местности - спасатели преодолели около шести километров. Из-за сложного горного рельефа передать медикам мужчину удалось лишь в 09:00.

- Врачи диагностировали у пенсионера ушиб тканей головы, - добавляют спасатели. - Сейчас он чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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