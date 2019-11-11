2019-11-11T15:19:10+03:00
Наука

Жители Кубани смогут увидеть прохождение Меркурия по диску Солнца

А еще понаблюдать за метеорным потоком
Евгения СОРОКА
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Невооруженным глазом наблюдать за явлением не рекомендуется. Фото: spacegid.comНевооруженным глазом наблюдать за явлением не рекомендуется. Фото: spacegid.com
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Большая удача ждет жителей Краснодарского края. В понедельник, 11 ноября, можно увидеть редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.

Небесное представление немного похоже на солнечное затмение — Меркурий «закроет» Солнце. Поскольку планета маленькая, наблюдать явление лучше всего через телескоп.

- Для того, чтобы увидеть транзит Меркурия, необходимо взять специальные фильтры, похожие, к слову, используются на сварочных масках. А затем направьте их на Солнце после 15:35, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

На диске Солнца можно будет заметить маленькую черную точку, которая «пробежит» по всему диску почти за шесть часов — с 15:35 по 21:04.

К слову, невооруженным глазом наблюдать за явлением не рекомендуется. Иначе можно испортить зрение. Солнцезащитные очки, к сожалению, тоже не подойдут - скорее всего, вы просто ничего не увидите.

Как говорят ученые, транзиты - одно из самых полезных для астрономии явлений. Проходя перед звездой, планета немного уменьшает яркость, и это можно обнаружить с помощью телескопов. Именно использование транзитного метода позволило ученым впервые обнаружить экзопланеты и экзоспутники.

По словам Александра Иванова, в следующий раз увидеть транзит Меркурия жители Кубани смогут только в 2032 году.

А вот 17 ноября придется пик активности метеорного потока Леониды. Для наблюдения за «ноябрьским звездопадом», вам не понадобятся ни бинокли, ни телескопы. Но все же есть одно условие - нужно выехать за город. Астрономы советуют выбирать для наблюдения за красотами космоса места, которые минимально засвечены огнями.

Чтобы сосчитать как можно больше «падающих звезд», нужно выбрать еще и удачное время. Ученые говорят, что наибольшая активность метеорного потока отмечается под утро.

Всех любителей астрономии еще порадует и метеорный поток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всех любителей астрономии еще порадует и метеорный поток.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- С двух-трех часов ночи 17 ноября ожидается до 15-20 метеоров в час. Каждый из них оставит красивый след на ночном небе, - говорит Александр Иванов.

Звездопад лучше всего наблюдать на восточном горизонте при ясной, безоблачной погоде. Луна будет повыше, потому не помешает любителям астрономии.

К слову, комета Темпеля-Туттля, породившая метеорный поток, приближается к Солнцу раз в 33 года. В это время Леониды бывают особенно «падучи». В последний раз такое явление можно было наблюдать в 1998 году, следующее произойдет в 2031-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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