2019-11-11T16:30:28+03:00
Здоровье

На Кубани спасли женщину, волосы которой затянул станок, сняв скальп

Операция продолжалась больше семи часов [осторожно, шокирующий контент]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Женщину чудом удалось спасти. Фото: НИИ-ККБ №1.Женщину чудом удалось спасти. Фото: НИИ-ККБ №1.
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Уникальную в мировой медицинской практике операцию провели краснодарские хирурги. Врачи полностью восстановили кожный покров головы пострадавшей на производстве женщины, хотя ранее такие большие дефекты не восстанавливались за одно хирургическое вмешательство.

Беда произошла на одном из производственных предприятий Армавира. Именно здесь 35-летняя работница получила тяжелые травмы.

Ее волосы затянуло в механизм станка и буквально оторвало вместе со скальпом. Пострадавшая лишилась кожи от затылка до верхних век, переносицы и частично щек.

До этого в мировой медицинской практике такие большие тотальные дефекты не восстанавливались за одну операцию. Фото: НИИ-ККБ №1.

До этого в мировой медицинской практике такие большие тотальные дефекты не восстанавливались за одну операцию. Фото: НИИ-ККБ №1.

- При этом кость черепа полностью обнажилась в проекции волосистой части – размером 20 на 30 сантиметров, - рассказывают «КП» - Кубань» в Краевой клинической больнице.

Несмотря на большую кровопотерю и тяжелую травму состояние больной удалось стабилизировать. Когда появилось несколько минут, врачи экстренно собрали консилиум, чтобы решить, как закрыть огромную рану головы.

- Проблема в том, что на обнаженную кость черепа невозможно пересадить кожу, - рассказывают хирурги. - Но можно пойти по классическому пути, то есть обеспечить созревание на кости грануляционной ткани (молодая соединительная ткань, развивающаяся при заживлении ран - Авт.) и только потом провести кожную пластику.

Такое лечение могло занять около полугода. Другой вариант - кожа может прижиться на предварительно пересаженный большой сальник на сосудистой ножке. Но эта методика травматична, а косметические результаты – относительные.

Пострадавшая лишилась кожи от затылка до верхних век, переносицы и частично щек. Фото: НИИ-ККБ №1.

Пострадавшая лишилась кожи от затылка до верхних век, переносицы и частично щек. Фото: НИИ-ККБ №1.

Ожоговый хирург Сергей Богданов предложил революционную методику.

- Он и его команда аккуратно сняли поверхность кости черепа толщиной 1-1,5 миллиметров, тем самым получив доступ к кровоснабжаемому слою, - рассказывают в Краевой клинической больнице. - И уже на него врачи пересадили кожные трансплантаты.

Дефект на лбу, щеках, верхних веках хирурги закрыли одним полнослойным лоскутом кожи. Затем на прооперированную область наложили специальную вакуумную повязку. Все хирургические этапы прошли за одну 7-часовую операцию.

Что интересно, спустя неделю после операции стало ясно - кожа благополучно прижилась. Для мировой медицины – это прорыв! Сейчас женщина готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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