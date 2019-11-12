В Краснодаре набирают добровольцев, чтобы тушить горящий лес

Добровольцы откликнулись на призыв. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В среду, 13 ноября, у добровольной пожарной дружины, сколоченной из обычных неравнодушных ребят, очередная вылазка. Именно так — по-военному — именуют они свои «боевые» будни в борьбе с огнем. Этот враг, судя по последним сводкам МЧС, отступать пока не намерен.

- К 10 часам утра сегодня, 12 ноября, на территории Северского района действует 3 очага природных пожаров, 2 из них локализованы. За сутки удалось ликвидировать 4 очага. К тушению лесных пожаров на территории края привлечена группировка РСЧС в составе 387 человек, 67 единиц техники, из них от МЧС 63 человека, 15 единиц техники, - сообщают в ведомстве.

Более того, вчера, 11 ноября, в Северском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

- Убедительно прошу жителей и гостей района соблюдать правила противопожарной безопасности, воздержаться от выездов в лес, разведения костров и сжигания сухой растительности! А также соблюдать спокойствие и не распространять недостоверную информацию в соцсетях и мессенджерах, - гласит оповещение с официальной страницы главы района Адама Джарима.

К вечеру 11 ноября движение волонтеров начало обретать форму.

- «Добровольные пожарные Кубани» набирают группы для тушения лесных пожаров. Если ты давно мечтал применить свои силы в хорошем деле, то это твой шанс! Тушение лесного пожара — нелегкое дело, но в группе с опытными инструкторами ты научишься всем его тонкостям. И увидишь насколько велика цена человеческого невежества, - обратились инициаторы через соцсети.

Уже спустя сутки от желающих не было отбоя.

- Вам же есть 18? - на всякий случай интересуется инфорг Алиса. - Не надевайте ничего синтетического. Если есть берцы — отлично. Воду мы дадим. Выезжаем в среду и в пятницу.

Алиса предлагает созвониться вечером. Вдруг лес потушат без нас...

Для тех, кто тоже желает вступить в эти ряды, телефон +7 953 098-16-22. Звони или пиши на ватсап или телеграм.

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